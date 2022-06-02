Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti

02.06.2022 12:22

Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti Psikolojik sorunları olan gencin olaydan önce ailesini arayarak "kendimi yakacağım" dediği öğrenildi İstanbul'da eline plastik orak alarak gezdiği Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan 28 yaşındaki genç,...

Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti

Psikolojik sorunları olan gencin olaydan önce ailesini arayarak "kendimi yakacağım" dediği öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul'da eline plastik orak alarak gezdiği Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan 28 yaşındaki genç, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüştü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

Olaydan önce ailesini arayıp "kendimi yakacağım" demiş

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak "kendini yakacağım" dediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti
Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti
Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti
Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata'daki dehşette yeni gelişme: Kendini yakan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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