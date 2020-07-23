GALATA KÖPRÜSÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika

Galata Köprüsü'nde yaya geçişine izin verilirken, tramvay seferleri pazartesi 06.00'a kadar Kabataş-Eminönü ve Beyazıt- Bağcılar durakları arasında yapılacak.

Ayasofya Camii 'nde yarın kılınacak toplu cuma namazı öncesi alınan tedbirler kapsamında Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Saat 20.00'dan itibaren Eminönü yönüne araç girişi yapılmazken, Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise 00.00'a izin verilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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