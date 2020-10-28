Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi - Son Dakika

Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi

28.10.2020 23:12

Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi Beyoğlu Belediyesi Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci senesine özel olarak hazırlanan 'Cumhuriyet'in İstiklal Yolculuğu Sergisi' açıldı.

Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci senesine özel olarak hazırlanan 'Cumhuriyet'in İstiklal Yolculuğu Sergisi' açıldı.

Beyoğlu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sürüyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümüne özel olarak 'Cumhuriyet'in İstiklal Yolculuğu Sergisi' adıyla bir sergi düzenlendi. Sergide cumhuriyetin kurulduğu yıllar ve Atatürk'ün resimleri bir araya getirildi. Galata Köprüsü'nde yürüyen vatandaşlar sergiyi gezme fırsatı buldu. Serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Ayrıca sergide vatandaşlara serginin fotoğraflarından oluşan kartpostallar da dağıtıldı. Sergi alanını gezen Başkan Yıldız yanına gelen bir çocuğa ise çikolata ikram etti.

"Bugün bir kez daha milli mücadele ruhunu kuşanıyoruz"

Sergiyle ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Hep birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamanın heyecanın içerisindeyiz. Bugün 'de Galata rıhtımında başlayan bu milli mücadele yürüyüşünün, o aynı ruhu aynı ismi taşıyan Galata köprüsünde bu defa yine Cumhuriyetimizi hikayesinin anlatan sergiyi İstanbulluların ziyaretine açmanın büyük bir heyecanı gururu içerisindeyiz. Bugün bir kez daha milli mücadele ruhunu kuşanıyoruz. Bir kez deha Cumhuriyetin değerlerini kuşanma adına iradeyi ortaya koyuyoruz. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar milli mücadele İstiklal savaşımızda canını ortaya koyan bu aziz milletin ruhları önünde saygıyla eğiliyorum. Okul çağındaki çocuklar milli mücadele için okullarını terk edip cepheye vatan için mücadele etmeye koyuldular. Kadınlar oğullarını, eşlerini, babalarını feda ettiler. Cumhuriyetimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurtuluş savaşı mücadelesinde mücadele veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum" Şeklinde konuştu.

Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi
Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi
Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi
Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi - Son Dakika

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