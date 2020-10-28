Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Sergisi - Son Dakika

Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Sergisi

Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci senesine özel olarak hazırlanan Milli Mücadele sürecinden fotoğraflardan oluşan "Cumhuriyet'in İstiklal Yolculuğu Sergisi" açıldı.

Galata Köprüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci senesine özel olarak hazırlanan Milli Mücadele sürecinden fotoğraflardan oluşan "Cumhuriyet'in İstiklal Yolculuğu Sergisi" açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla açılışı yapılan ve koronavirüs önlemlerine dikkat edilen sergide Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından sonuna kadar başta Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birçok milli mücadele kahramanın yer aldığı çarpıcı kareler bulunuyor. Sergi, bugün açılan İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önündeki sergiyle birlikte bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

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