Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi, seferler aktarmalı olarak yapılıyor

Avustralya Konsolosluğu'na ait bir cip, Galata Köprüsü'nde tramvay yoluna girdi. Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler Eminönü İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılırken, sıkışan cipi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

CİP, TRAMVAY YOLUNDA SIKIŞTI

Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Avustralya Konsolosluğu'na ait cipin sürücüsü tramvay yoluna girdi. Cip raylarda sıkıştı. Olay nedeniyle tramvay seferleri durdu.

SEFERLER EMİNÖNÜ İSTASYONU'NDAN AKTARMALI OLARAK YAPILIYOR

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

EKİPLER, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipi sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlatıldı.