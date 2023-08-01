Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi, seferler aktarmalı olarak yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi, seferler aktarmalı olarak yapılıyor

01.08.2023 17:30

Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapılıyor.

Avustralya Konsolosluğu'na ait bir cip, Galata Köprüsü'nde tramvay yoluna girdi. Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler Eminönü İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılırken, sıkışan cipi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

CİP, TRAMVAY YOLUNDA SIKIŞTI

Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Avustralya Konsolosluğu'na ait cipin sürücüsü tramvay yoluna girdi. Cip raylarda sıkıştı. Olay nedeniyle tramvay seferleri durdu.

SEFERLER EMİNÖNÜ İSTASYONU'NDAN AKTARMALI OLARAK YAPILIYOR

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

EKİPLER, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipi sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Galata Köprüsü, Bağcılar, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi, seferler aktarmalı olarak yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Hamidiye Su'ya yüzde 25 zam! Damacana fiyatı 59 TL oldu
17:43 Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
17:39 Hamidiye Su'ya yüzde 25 zam! Damacana fiyatı 59 TL oldu
17:38 Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
17:34 Dursun Özbek, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi
17:30 Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Selim Soydan'a sert yanıt: Onlar giderken biz dönüyorduk
17:07 Sungurlu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Tutuklandı
17:04 Karısını öldüren polis memurunun ilk ifadesi: Olayı hatırlamıyorum
16:59 Bitlis'te çıkan çatışmada gri kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi
16:53 Bitlis'te çıkan çatışmada gri kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 17:59:56. #1.13#
SON DAKİKA: Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi, seferler aktarmalı olarak yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement