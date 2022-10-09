Galata Köprüsü'nde "Balık Tutma" yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Galata Köprüsü'nde "Balık Tutma" yarışması düzenlendi

09.10.2022 15:02
Galata Köprüsü'nde "Balık Tutma" yarışması düzenlendi

Galata Köprüsü'nde "Balık Tutma" yarışması düzenlendi Balık Tutma yarışmasında 13 kilo 800 gram balıkla birinci oldu Galata Köprüsü'nde "Balık Tutma" yarışması düzenlendi.

Galata Köprüsü'nde "Balık Tutma" yarışması düzenlendi

Balık Tutma yarışmasında 13 kilo 800 gram balıkla birinci oldu

İSTANBUL - Galata Köprüsü'nde "Balık Tutma" yarışması düzenlendi. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmada balıkçılar ağlarını atarak yarışmada birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın birincisi 13 kilo 800 gram balıkla Osman Uslu seçildi.

Fatih Belediyesi ve Kumder (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) işbirliğiyle bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Balık Tutma" Yarışması Galata Köprüsü'nde yapıldı. Yarışmaya yüzlerce balıkçı katıldı. Balıkçılar kovalarını balıkla doldurmak için kıyasıya yarıştı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oltalarını 'rastgele' diyerek Haliç'e attı. Yarışmacıların tuttuğu balıklar tartıldı ve yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu. Öte yandan vatandaşlara balık ekmek de ikram edildi. Yarışmanın birincisiyse 13 kilo 800 gram balıkla Osman Uslu seçildi.

"Bugün ailecek gelmek istedik"

Ailesiyle beraber festivalde balık ekmek yiyen Serhat Dündağ, "Ben yıllardır Fatih'te oturuyorum. Normalde katılmıyordum, bugün ailecek gelmek istedik. Çok güzel oldu, organizasyon harikaydı. Ailemle piknik havasında balık ekmek yedik. Güzel bir değişiklik oldu. Pazar günümüz de bu şekilde geçti" dedi.

"Bu benim 3. Ödülüm"

13 kilo 800 gram balıkla yarışmanın birincisi seçilen Osman Uslu, "Sabah 6'da başladık. 12'ye kadar balık yakaladık. Bu yarışmayı düzenleyen Fatih Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza, çalışanlara, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Araya pandemi girmişti, yarışmayı baya özlemiştik, 3 senedir bekliyorduk. Güzel bir yarışma oldu, hava da güzeldi. Maşallah balık da boldu, bereketliydi. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Bu benim 3. ödülüm. " şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Galata Köprüsü, Osman Uslu, Fatih, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Galata Köprüsü'nde 'Balık Tutma' yarışması düzenlendi - Son Dakika

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