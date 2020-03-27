GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTMAYI SÜRDÜRDÜLER - Son Dakika

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTMAYI SÜRDÜRDÜLER
6 saat önce
Mercan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı.
Mercan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı. İstanbul Galata Köprüsü'nde çok sayıda kişinin balık tutmayı sürdürdüğü görüldü. Balıkçılar, yürürlüğe girmesiyle birlikte yasağa uyacaklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:32 Kaynak: DHA
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