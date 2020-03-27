Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdüler - Son Dakika

Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdüler
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı
genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı. İstanbul Galata
Köprüsü'nde çok sayıda kişinin balık tutmayı sürdürdüğü görüldü. Balıkçılar, yürürlüğe girmesiyle birlikte yasağa uyacaklarını ifade etti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:32 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Özel hastanede "6 koronavirüs vakası var" iddiası pahalıya patladı Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası