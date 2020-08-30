Galata Köprüsü'nde "Başkumandan Büyük Taaruzu Anlatıyor" resim sergisi - Son Dakika

Galata Köprüsü'nde "Başkumandan Büyük Taaruzu Anlatıyor" resim sergisi

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel resim sergisi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramına özel "Başkumandan Büyük Taaruzu Anlatıyor" adlı açık hava fotoğraf sergisi açtı. Sergiye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da katıldı.

Beyoğlu Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramını korona virüs(Covid-19) salgını nedeniyle açık havada düzenlediği resim sergisi ile kutladı. Beyoğlu Galata köprüsü üzerine açılan sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleri yer alan serginin açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşti.

Sergiyi baştan sona gezen Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada" Milletçe Zafer Bayramı'mızın 98. Yılını idrak ediyoruz. Bize bu şanlı zaferi armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini minnetle şükranla yad ediyorum. İstanbullu hemşerilerimizin Zafer Bayramını gönülden yürekten tebrik ediyorum. Beyoğlu Belediye Başkanımıza bu güzel sergide bizi tekrar bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Bayramımızın heyecanını bu güzel kadrajlarda 'geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer' manasını bizlere yaşattığı için tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Sergide basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün hep birlikte millet olarak kazandığımız zaferin heyecanını, coşkusunu yaşıyoruz. Bu vatanın nasıl şehit kanıyla sulanıp vatan olduğunu geçmişe baktığımız aman hep birlikte görebiliyoruz. Zaferlerimizi kutlayacağız. Şehitlerimizi anacağız. Vatanı bize emanet edenleri saygıyla yad edeceğiz.

Bu sergide de zaferlerin unutulmaması için Beyoğlu Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta bu zaferi anlattığı bölümünden her bir kelimeyi fotoğrafların altında yer verdik. Buradan geçenlere bu günü anlatan bir kartpostal vermek suretiyle hatıra sunmak istedik. Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.