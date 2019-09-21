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Galata Köprüsü'nde intihar girişimi

1 saat önce

Fatih'te bulunan Galata Köprüsü'nün altından denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kadını, restoranda ailesiyle birlikte oturan Romanyalı turist Lucian Bolboros kurtardı.

Galata Köprüsü'nde intihar girişimi, System.String[]

Fatih'te bulunan Galata Köprüsü'nün altından denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kadını, restoranda ailesiyle birlikte oturan Romanyalı turist Lucian Bolboros kurtardı.

Olay, Fatih'te bulunan Galata Köprüsü'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın köprünün altında bulunan korkuluklardan denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Denizde boğulan kadını gören Romanyalı turist Lucian Bolboros, kadını kurtarmak için denize atladı.Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Romanyalı turist intihar girişiminde bulunan kadını ekiplerin yardımıyla kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri yabancı uyruklu kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İntihar girişiminin ardından kadının kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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