Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi - Son Dakika

Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi

10.12.2020 17:46
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle olta balıkçılığı yapan kişilerin arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle olta balıkçılığı yapan kişilerin arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerekiyor. Galata Köprüsü'nde işaretlemeler yapılarak polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderildi. Gönderilen genelgeye göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerektiği yer aldı. Sigara içme yasağı ve maske kullanımına bu bölgelerde dikkat edilecek. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Eminönü Galata Köprüsü'nde genelge kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlere havadan drone ile destek verildi. Polis Drone Pilotu Necat Kalkan, sesli drone ile mesafeye uymayan olta balıkçılarını uyardı.

"Bu çizgiler de fayda etmeyecek"

Olta balıkçılarına getirilen mesafe kuralını beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı. Olta balıkçılığında maddi kazanç sağlayan Şerafettin Batbay, "Biz halkımızı 3 kişi değil 2 kişi duralım diye uyardık. 3 kişi duranlar göze battı. Ondan dolayı mesafeyi koymak zorunda kaldılar. Bu çizgiler de fayda etmeyecek. Halkımız ekmeğini balıktan kazanıyor. Balık tutuyor, satıyor. Ekmeğini kazananlar için iyi oldu" dedi.

"Uygulama çok güzel"

Uygulamanın çok mantıklı olduğunu ifade eden Mahmut Ünal, "Mesafeli. Kimse kimseye bulaşmıyor. Hem oltalar karışmamış oluyor. Hem de virüsten dolayı herhangi bir sorun çıkmıyor. Şu anda mesafe korunuyor. Sabahtan beri buradayım. Hiçbir sorun yaşamadım. Ben kendim için, hem de karşıdaki insanlar için güzel bir uygulama. Hobi olarak geliyorum. Uygulama çok güzel" diye konuştu. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Galata, Drone, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı
Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor         
17:46
Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti         
17:18
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi         
16:53
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı         
16:48
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:51:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei