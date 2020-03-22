GALATA KÖPRÜSÜ'NDE OLTA BALIKÇILARINI KORONAVİRÜS BİLE DURDURAMADI - Son Dakika

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARINI KORONAVİRÜS BİLE DURDURAMADI (Havadan görüntülerle)

Ersan SAN-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞİSTANBUL,(DHA)- Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalın uyarılarının ardından bile bazı balıkçıları Galata Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti. Köprüdeki son durum havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün sıklaşıyor. İstanbul'un en yoğun cadde ve meydanlarında az sayıda insan görülürken, Galata Köprüsü'nde ise yoğunluk devam etti. Yetkililerin evde kalın uyarılarına kulak asmayan bazı balıkçılar köprüye gelerek balık tutmaya devam etti. Eminönü meydanı ve köprü havadan görüntülenirken, sabah saatlerinde meydan da çok az sayıda insan olduğu görüldü.