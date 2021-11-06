Üye Girişi
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR - Son Dakika

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR

06.11.2021 20:03

İstanbul'da akşam saatlerinde de sis etkili oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçıları kafa feneri ile balık tuttu.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentin sembolleri sis altında kartpostallık görüntüler oluştu. O noktalardan biri de Galata Köprüsü oldu. Yaz kış demeden köprüye gelen olta balıkçıları mesailerine sis altında devam etti. Balıkçılar sis nedeniyle kafa feneri ile balık tuttu.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR

Galata Köprüsü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi 20:16 Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın lisansı yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle askıya alındı 20:02 Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın lisansı yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle askıya alındı Batmanlı kadınlar, yöresel türküyü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladılar 19:19 Batmanlı kadınlar, yöresel türküyü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladılar
Dolmabahçe'de bir gol daha! Defansın büyük hatasını yıldız futbolcu affetmedi 17:51 Dolmabahçe'de bir gol daha! Defansın büyük hatasını yıldız futbolcu affetmedi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi 17:26 Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler 16:50 Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım 15:59 Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı 14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Son Dakika: Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvuruda bulundu Son Dakika: Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvuruda bulundu         
20:18
Meclis Başkanı Şentop'tan Meclis Başkanı Şentop'tan "Tek adam" eleştirilerine yanıt: Size kaç adam lazım?         
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" sözlerine yanıt         
19:37
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır         
18:04
Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi         
17:28
Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak         
17:06
Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı         
16:06
Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi         
15:33
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı         
13:29
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 20:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement