GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SİS ALTINDA BALIK TUTTULAR - Son Dakika

Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca ağzından bu sözler döküldü: Gördüğüm şey korkunçtu

İstanbul'da akşam saatlerinde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçıları kafa feneri ile balık tuttu.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentin sembolleri sis altında kartpostallık görüntüler oluştu. O noktalardan biri de Galata Köprüsü oldu. Yaz kış demeden köprüye gelen olta balıkçıları mesailerine sis altında devam etti. Balıkçılar sis nedeniyle kafa feneri ile balık tuttu.