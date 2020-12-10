GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN - Son Dakika

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN

10.12.2020 09:44
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN, System.String[]

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle Galata Köprüsü üzerinde balık tutmaya gelen balıkçılar, yayınlanan yeni genelgeden memnun olduklarını belirttiler.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle Galata Köprüsü üzerinde balık tutmaya gelen balıkçılar, yayınlanan yeni genelgeden memnun olduklarını belirttiler.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu yeni genelgede, "Sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek. Alan sorumlusu zabıta personeli, kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarını sağlayacak"  şeklinde belirtilmişti.

BALIKÇILAR ALINAN KARARLARDAN MEMNUN

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle Galata Köprüsü üzerinde balık tutmaya gelen balıkçılar, yayınlanan yeni genelgeden memnun olduklarını belirttiler. Sabahın erken saatlerinde balık tutmaya gelen vatandaşlar, yayınlanan yeni genelgeyle düzenlemeler faaliyete geçmeden sosyal mesafeye uygun bir şekilde balık tuttular.

"MEMNUNUZ, İYİ OLDU"Balık tutmaya gelen Mehmet Alkaya, "Sabah 05.00'te geldik buraya. Şu anda burada her insan arası 3 metre var. Sağlığımız için olması gerekende bu zaten. Aralarımıza girmek isteyenler oldu. Biz kendimiz kararlar almazsak, insanları aralara sokarsak hem sağlığız hem de cebimiz için çok zararlı. Şu anda burada bir işaret yok. Genelge yayınlandıktan sonra burada biz 3 metre mesafemizi koruyarak duruyoruz. Buradaki bütün insanlar bu şekilde duruyorlar. Böyle olması daha iyi oldu. Memnunuz, iyi oldu" dedi.

"ARTIK İKİ DEMİR ARASI TEK KİŞİ OLACAK"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla balık tutmaya gelen Nazmi Kurt ise, "3 metrede arasında bir kişi olacak diye söylediler. Bizim için sağlığımız için olması gereken makbul olanı bu. Sürekli geliyorum. İki demir arasında akşam saat 5-6'dan sonra 3 olta takılıyordu. Sayılar ciddi rakamlarda arttı. Artık iki demir arası tek olta olacak" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------Balık tutanlardan görüntü-Röpler

-Genel ve detaylar


- İstanbul
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN

İçişleri Bakanlığı, Galata, Zabıta, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN - Son Dakika


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