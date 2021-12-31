GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BALIK TUTARAK GİRECEKLER - Son Dakika

Yeni yıla balık tutarak girmek isteyenler Galata Köprüsü'ne akın etti.

2022'ye saatler kala olta balıkçıları, Galata Köprüsü'ne geldi. Yılın son saatlerinde balık tutanlar yeni yıla burada girmeyi planlıyor.

BİR YILIN STRESİNİ BURADA ATIYORUZ

Yılmaz Şahin, Burada gireceğiz yeni yıla, İstanbul'da güzel bir hava var. Deniz de şu an bereketli. Ben zaten kutlamıyorum. Normalde bugün doğum günüm ama ben burada girmeyi tercih ediyorum yeni yaşıma. Bir yılın stresini burada atıyoruz. Hem şu an denizde bereket var, bunu da değerlendiriyorum. Sabaha kadar burada durmayı düşünüyorum dedi.

YENİ YILA BURADA GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Mustafa Kurt, Bu gece bir planımız yoktu. Bari yılbaşını balık tutarak geçirelim dedik. Yeni yıla burada girmeyi düşünüyorum ama belli de olmaz. Balık çok olursa eve gidebilirim belli olmaz. Zaten kutlamıyoruz yeni yılı normal geçiriyoruz, normal günümüz neyse öyle geçiriyoruz diye konuştu.