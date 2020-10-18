Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara yağmurluk, kova ve maske dağıtıldı - Son Dakika

Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara yağmurluk, kova ve maske dağıtıldı

18.10.2020 10:09
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara yağmurluk, kova ve maske dağıtıldı, System.String[]

İstanbul'un simgelerinden Galata Köprüsü'nde balık tutmaya gelen balıkçılara yağmurluk, balıkçı kovası ve maske dağıldı.

İstanbul'un simgelerinden Galata Köprüsü'nde balık tutmaya gelen balıkçılara yağmurluk, balıkçı kovası ve maske dağıldı. Sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi hedefliyle yapılan etkinlikte yağmurlu havaya rağmen köprüde saatlerce balık tutmayı bekleyen balıkçılar, böyle bir şeyi hiç beklemediklerini ve mutluk olduklarını söyledi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, İstanbul'un simgelerinden Galata Köprüsü'nde balıkçılarla bir araya geldi. Sonbaharla birlikte yağmurlu günler yaklaşırken, balıkçılara özel yağmurluk, balıkçı kovası ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.

SLOGAN: DOĞRU BALIKÇI VE DOĞRU BALIK

Organizasyona ilişkin bilgi veren ve kurum olarak balıkçılığa bakış açılarını anlatan CarrefourSA Taze Gıda Su Ürünleri Müdürü Mükerrem Onan, "Türkiye olta balıkçılığının kalbinin attığı yer Galata Köprüsü. Kurum olarak 'doğru balıkçı ve doğru balık' sloganıyla sürdürülebilir balıkçılığı destekliyoruz. O yüzden köprü üstünde balık tutan arkadaşlara yağmurluk ve kova dağıtarak destek olmak istedik. Hedefimiz insanların balık konusunda bilinçlendirilmesidir" dedi.

"AV, BOY VE TÜR YASAĞINA ÇOK DİKKAT EDİYORUZ"

En uygun fiyata en taze balığı tüketiciye ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Onan, "Türkiye genelinde 202 şubede taze balık satışı yapıyoruz. Tek noktadan sevkiyat yapabilmek için balık platformumuz var. 25 su ürünleri, 30 gıda mühendisi ile soğuk zincir araçlarımızla zamanında taze balığı Türkiye'nin her noktasında insanlara yetiştiriyoruz. Amaç çok balık satmak değil, kişi başı balık tüketimini artırmaktır. En uygun fiyata, en taze balığı en kısa sürede tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Av, boy ve tür yasağına çok dikkat ediyoruz, olmazsa olmazlarımızdandır" diye konuştu.

"HAZIRLIKSIZ GELMİŞTİK BİZE DE GÜZEL BİR SÜPRİZ OLDU"

Perakende sektöründe çalışan 35 yaşındaki Neşe Şenöz de çocukluğundan beri balık tuttuğunu söyledi. Balık tutmayı hobi olarak yaptığını aktaran Şenöz, "Babamdan bana kalan bir özellik, her hafta sonu İstanbul'un farklı noktalarına ailecek balık tutmaya gideriz. Stresten uzaklaştığımız, kafamızı boşalttığımız, ailecek güzel vakit geçirip rahatladığımız bir hobi. Ama Galata Köprüsü'nde balık tutmanın tadı çok ayrı, bizim için de güzel bir sürpriz oldu. Yağmur var hazırlıksız gelmiştik. Kova, yağmurluk ve maske verdiler, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

35 YILDIR GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTUYOR

35 yıldır Galata Köprüsü'nde üzerinde balık tutuğunu söyleyen emekli 65 yaşındaki Erdinç Asyalıoğlu, "İlk başlarda hobi olarak başladım, sonra profesyonel olarak bu işi yapmaya başladım.Geçimimi buradan tuttuğum balıklardan sağlıyorum. Böyle jestler güzel, balık tutmaya gelen birçok kişinin yağmurluğu yok. Balık tutmak isteyen kişinin suyu çok iyi tanıması lazım, derinliğini, mesafesini bilmek gerekiyor. Sadece pazartesi günleri gelmiyorum onun dışında sürekli buradayım. Şu anda istavrit yakalıyorum, palamut gelirse suya göre değişiyor tutuyorum olmazsa da akşamları çinekop var" dedi.


Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara yağmurluk, kova ve maske dağıtıldı
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara yağmurluk, kova ve maske dağıtıldı
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara yağmurluk, kova ve maske dağıtıldı

İstanbul, Türkiye, Galata, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara yağmurluk, kova ve maske dağıtıldı - Son Dakika

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