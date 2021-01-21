Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü - Son Dakika

Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü

21.01.2021 14:50

Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü Boy standardının altındaki balıklar denize döküldü Standarda uymayan ölçüde balık tutan bazı amatör balıkçılara para cezası kesildi.

Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü

Boy standardının altındaki balıklar denize döküldü

Standarda uymayan ölçüde balık tutan bazı amatör balıkçılara para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca:

"Bizden sonraki nesillerde Galata Köprüsü'nde balık tutma zevkine erişsin"

İSTANBUL - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Galata Köprüsü'ndeki amatör balıkçılara yönelik su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde boy standardının altındaki balıklar denize döküldü. Denetimde konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Her bir balığa ömründe bir kere üreme fırsatı verelim. Bir tanesine fırsat versek o bile kardır. Bizden sonraki nesillerde Galata Köprüsü'nde balık tutma zevkine erişsin" dedi. Standarda uymayan ölçüde balık tutan bazı amatör balıkçılara para cezası kesildi.

Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Olta Balıkçıları Derneği üyeleri de denetimde gözlemci olarak yer aldı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve deniz zabıtası botları denizden anonslarla balıkçılara uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca balıkçılara avlanması gereken balık boyutları ve iğne sayıları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Boy standardının altında yakalanan balıklar ekipler tarafından denize döküldü. Standarda uymayan ölçüde balık tutan bazı amatör balıkçılara para cezası kesildi. Boy standartlarına uygun balık tutan amatör balıkçılar denetimden memnun tutarken kurallara uymayanlar tepki gösterdi.

"Avladıkları balıkların miktar ve boy denetimlerini yapıyoruz"

Denetimle ilgili bilgi veren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Pandemi kurallarına uyup uymadıklarına bakıyoruz. Maske ve mesafeye uyup uymadıklarına bakıyoruz. Avladıkları balıkların miktar ve boy denetimlerini yapıyoruz. Uygun değilse, küçük boydaysa geri bırakıyoruz. Bugünlük uyarı yapıyoruz. Tekrarı halinde idari para cezası uyguluyoruz. 272 TL ile 545 TL arasında para cezası var" diye konuştu.

"Küçük boylarda istavritlere rastladık"

Cetvelle balıkların boyuna ölçen Karaca, "Genel tabloya bakarsak birkaç yerde küçük boylarda istavritlere rastladık. Onların denize iadesini gerçekleştirdik. Maske ve mesafeye genel olarak uyduklarını görüyoruz. 5 kilonun üzerinde de tutamazlar. Ona da dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Genel olarak çizgilere uyduklarını görüyoruz"

Pandemi açısından kurallara uyulduğunu ifade eden Karaca, "Zabıta, deniz polisi, sahil güvenlik komutanlığı ile beraber denetim yapıyoruz. Çizgiler çizilmiş. Genel olarak çizgilere uyduklarını görüyoruz. Zaman zaman maskeyi burun altına çekenler oluyor. Onları uyarıyoruz. Denizden sahil güvenlik, deniz polisimiz, zabıtamız anonsları gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

"Her bir balığa ömründe bir kere üreme fırsatı verelim"

Amatör balıkçıların tepkileri hakkında konuşan Karaca, "Amatörler şunu düşünüyor; 'Biz çok az miktarda avlıyoruz. Gidin gırgıra bakın'. Her bir balığa ömründe bir kere üreme fırsatı verelim. Bir tanesine fırsat versek o bile kardır. Bizden sonraki nesillerde Galata Köprüsü'nde balık tutma zevkine erişsin. Onlar da balık tutsun diye denizde, karada, halde denetimlerimizi sürdürüyoruz. İstanbul'da 10 binlerce aynı anda av yapan balıkçı var. Bu da bir yekün teşkil ediyor. Bunların da kontrol edilmesi lazım " dedi.

Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü
Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü
Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü
Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü

Sahil Güvenlik, Galata Köprüsü, Para Cezası, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor 10 dakikada bir aynı ATM'den para çeken kart dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Hindistan'da bulunan dünyanın en büyük aşı üretim tesisinde yangın çıktı
Akıllı telefon devleri Oppo ve Tecno Türkiye'de üretime başlamak için gün sayıyor Akıllı telefon devleri Oppo ve Tecno Türkiye'de üretime başlamak için gün sayıyor         
15:21
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz         
14:18
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı         
13:59
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven, duruşmada aylık gelirini açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven, duruşmada aylık gelirini açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Meksika'da kaçırılan 43 öğrencinin asitle eritilip yakıldığı iddiası ülkeyi karıştırdı Meksika'da kaçırılan 43 öğrencinin asitle eritilip yakıldığı iddiası ülkeyi karıştırdı         
12:45
Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı         
12:42
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Adalet Bakanı Gül: Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor Adalet Bakanı Gül: Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor         
12:01
Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi         
11:50
Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı         
11:17
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 15:31:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galata Köprüsü'ndeki denetimde küçük balıklar denize döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei