GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU (1) - Son Dakika

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GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU (1)
6 saat önce
Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı.
Galata Köprüsü üzerinde Karaköy
istikametinde 13.30 sıralarında seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle Karaköy istikametine trafik kontrolü olarak tek şeritten sağlanıyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yan yatmış araç
-Taksinin görüntüsü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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