GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU (1) - Son Dakika

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU (1)

6 saat önce

Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU (1), System.String[]

Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı.

Galata Köprüsü üzerinde Karaköy istikametinde 13.30 sıralarında seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle Karaköy istikametine trafik kontrolü olarak tek şeritten sağlanıyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yan yatmış araç

-Taksinin görüntüsü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Karaköy, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
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