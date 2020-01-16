Galata Köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galata Köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu - Son Dakika

Galata Köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu

6 saat önce

GALATA Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sağ şeritte park halindeki taksiye arkadan çarptı.

Galata Köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu, System.String[]
GALATA Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sağ şeritte park halindeki taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Fatih Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. Galata Köprüsü üzerinden Karaköy istikametine seyir halinde olan Erhan Çakmak yönetimindeki 34 CFT 259 plakalı otomobil,  3 şeritli yolun sağ şeridinde duran taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil içerisinde bulunan Erhan Çakmak çevredeki vatandaşların da yardımıyla araç içerisinden çıktı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken Karaköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Yan yatan otomobil sürücü Erhan Çakmak, "Çok hızlı da gitmiyordum. Önümdeki taksiyi gidiyor gibi gördüm bir anda çarptım. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kendi teşhisimi kendim de koyamıyorum. Diğer araç orada duruyordu. Şuanda pek bir şey hissetmiyorum. Ambulans geldi ilgilendiler ama ben pek bir şey hissetmediğim için hastaneye gitme ihtiyacı duymadım. Araçta tek başımaydım. Başka da kimse yoktu. Hafif bir dokunma ile nasıl ters dönüldüğünü gördüm. O çarpmayla dönmemeliydi. Nasıl oldu bende anlamadım" diye konuştu.

Kaza sonrası yan yatan otomobil çevredekilerin yardımıyla düzeltildi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


- İstanbul
Galata, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
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