Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçıları koronaya aldırmıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sonrası normalleşme süreci 1 Haziran'da başladı. Bilim Kurulu normalleşme zamanında sık sık sosyal mesafe ve maske uyarıları yapıyor. Salgın sürecinde bir süredir ara verilen balık tutma faaliyetleri yeniden başlamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı