GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARINI KORONAVİRÜS BİLE DURDURAMADI (Havadan görüntülerle) - Son Dakika
Son Dakika Güncel GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARINI KORONAVİRÜS BİLE DURDURAMADI (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARINI KORONAVİRÜS BİLE DURDURAMADI (Havadan görüntülerle)

6 saat önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kalın" uyarılarının ardından bile bazı balıkçıları Galata Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARINI KORONAVİRÜS BİLE DURDURAMADI (Havadan görüntülerle), System.String[]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kalın" uyarılarının ardından bile bazı balıkçıları Galata Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti. Köprüdeki son durum havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün sıklaşıyor. İstanbul'un en yoğun cadde ve meydanlarında az sayıda insan görülürken, Galata Köprüsü'nde ise yoğunluk devam etti. Yetkililerin "evde kalın" uyarılarına kulak asmayan bazı balıkçılar köprüye gelerek balık tutmaya devam etti. Eminönü meydanı ve köprü havadan görüntülenirken, sabah saatlerinde meydan da çok az sayıda insan olduğu görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Köprü ve meydanın havadan görüntüsü

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- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:36 Kaynak: DHA

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