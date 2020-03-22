GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARINI KORONAVİRÜS BİLE DURDURAMADI (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

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GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLTA BALIKÇILARINI KORONAVİRÜS BİLE DURDURAMADI (Havadan görüntülerle)
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kalın" uyarılarının ardından bile bazı balıkçıları Galata Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti.
Koronavirüs
tedbirleri kapsamında "evde kalın" uyarılarının ardından bile bazı balıkçıları Galata
Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti. Köprüdeki son durum havadan görüntülendi.
Koronavirüs nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün sıklaşıyor. İstanbul'un en yoğun cadde ve meydanlarında az sayıda insan görülürken, Galata Köprüsü'nde ise yoğunluk devam etti. Yetkililerin "evde kalın" uyarılarına kulak asmayan bazı balıkçılar köprüye gelerek balık tutmaya devam etti. Eminönü meydanı ve köprü havadan görüntülenirken, sabah saatlerinde meydan da çok az sayıda insan olduğu görüldü.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Köprü ve meydanın havadan görüntüsü
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- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
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