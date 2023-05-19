Galata Köprüsü'nden denize atlayan kişi boğularak ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Galata Köprüsü'nden denize atlayan kişi boğularak ölü olarak bulundu

19.05.2023 13:30

Beyoğlu Galata Köprüsü'nden denize atlayan bir kişi yüzeye çıkamadı. Olay yerine gelen Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucu ölü olarak bulundu.

İddiaya göre, saat 21.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle Galata Köprüsü'nün alt katından denize atladı. Denize atlayan kişinin yüzme bilmediğini ve yardım istediğini gören çevredeki vatandaşlar, can simidi atarak yardım etmeye çalıştı. Bir süre denizin yüzeyinde durmaya çalışan kişi daha sonra gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizde arama çalışmaları başlattı. Sahil Güvenlik botları, Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar'ın katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucu erkek olduğu belirlenen kişi, ölü olarak bulundu.

Galata Köprüsü'nden denize atlayan kişi boğuldu

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Sağlık ekiplerine teslim edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Galata Köprüsü'nden denize atlayan kişi boğuldu
Kaynak: DHA
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Galata Köprüsü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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