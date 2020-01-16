Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı - Son Dakika

Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı

6 saat önce

Galata Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ticari taksiye çarptı.

Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı, System.String[]

Galata Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlandı.


Kaza, saat 13.30 sıralarında Fatih Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Köprüsü üzerinden Karaköy istikametine seyir halinde olan Erhan Çakmak yönetimindeki 34 CFT 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Otomobilin içerisinde bulunan Erhan Çakmak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı Karaköy istikametinde tek şeritten kontrolü olarak sağlandı.


Kaza sonrası otomobilden yara almadan çıkan sürücü Erhan Çakmak, "Çok hızlı da gitmiyordum. Gidiyor gibi gördüm bir anda çarptım. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kendi teşhisimi kendim de koyamıyorum. Diğer araç orada duruyordu. Şu anda pek bir şey hissetmiyorum. Ambulans geldi ilgilendiler ama ben pek bir şey hissetmediğim için gitme ihtiyacı duymadım. Araçta tek başımaydım. Başka da kimse yoktu. Hafif bir dokunma ile nasıl ters dönüldüğünü gördüm. O çarpmayla dönmemeliydi. Nasıl oldu bende anlamadım" dedi.


Kaza sonrası yan yatan otomobil vatandaşların yardımıyla düzeltildi. Kaza sonrası çekici yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Karaköy, Galata, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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