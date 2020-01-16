Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil ticari taksiye çarparak yan yattı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil ticari taksiye çarparak yan yattı. - Son Dakika

Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil ticari taksiye çarparak yan yattı.

6 saat önce

Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil ticari taksiye çarparak yan yattı.

Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil ticari taksiye çarparak yan yattı., System.String[]

Galata Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil ticari taksiye çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle Karaköy istikametine trafik kontrolü olarak tek şeritten sağlanıyor. - İSTANBUL

Karaköy, Galata, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
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