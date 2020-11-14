Galata köprüsünde olta balıkçılarının yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Galata Köprüsü üzerinde balık tutmaya gelen vatandaşlar sosyal mesafeye uymazken maskelerini de çenelerinin altına indirerek balık tuttu. Köprü üzerindeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Türkiye'de korona virüse yakalanan kişi sayısı her geçen gün artarken, tüm uyarılara rağmen vatandaşlar bazı etkinliklerden vazgeçmiyor. Olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından Galata Köprüsü dün gece de yoğun günlerinden birini yaşadı. Artan korona virüs vaka sayılarına rağmen bazı vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafesiz balık tuttuğu görüldü. Kovalarını dolduran amatör balıkçıların bazıları ise bu kurallara harfiyen uydu. Gece Galata Köprüsünde oluşan insan yoğunluğu ise, havadan görüntülendi. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların umursamaz halleri ise pes dedirtti.

-İHA-