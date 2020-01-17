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GALATA KÖPRÜSÜNDE "ULUBATLI 11" ASAYİŞ DENETİMLERİ YAPILDI
6 saat önce
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:25 Kaynak: DHA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimleri yapıldı.
Galata Köprüsü ve altında bulunan restoranlarda saat 22.00'de başlayan ve 00.00'da sona erecek olan denetimlere katılan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, kimlik kontrolünden geçirip, üst aramasında bulundu. Kadın polisler de, kadınların çantalarını aradı.
Görüntü Dökümü:
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-Galata Köprüsü'nden polis detayları
-Galata Köprüsü girişinde kimlik kontrolü üst araması
- Helikopter
detayları
-Genel detaylar
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