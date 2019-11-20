Son Dakika Haberleri: Galata Kulesi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
Son Dakika Güncel Galata Kulesi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı - Son Dakika

Galata Kulesi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı

6 saat önce

GALATA Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.

Galata Kulesi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı, System.String[]
GALATA Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.

20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul gören ve Eylül 1990'da sözleşmeyi imzalayan ülkelerde yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yıldönümü, o tarihten itibaren Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi de Dünya Çocuk Haklarını gününe dikkat çekmek için mavi renkle ışıklandırıldı. Galata Kulesini mavi renkle gören vatandaşlar ve turistler o anları cep telefonlarının kameraları ile kaydetti.


Çocuk Hakları Günü, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 ay önce evlendiği kocası tarafından öldürüldü
Anaokulunda yalnız bırakılan çocuklar için şiddet iddiası Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 05:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galata Kulesi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]