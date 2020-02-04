Galata Kulesi, Dünya Kanser Günü nedeniyle mavi ve turuncuyla renklendirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galata Kulesi, Dünya Kanser Günü nedeniyle mavi ve turuncuyla renklendirilecek - Son Dakika

Galata Kulesi, Dünya Kanser Günü nedeniyle mavi ve turuncuyla renklendirilecek

6 saat önce

Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi-turuncu ışıklarla renklendirilecek.

Galata Kulesi, Dünya Kanser Günü nedeniyle mavi ve turuncuyla renklendirilecek, System.String[]

Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi-turuncu ışıklarla renklendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve uluslararası ortak kuruluşlar, her yıl milyonlarca ölüme neden olan kanser hastalığına dikkati çekmek ve bu hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada etkinlikler düzenleniyor.

Dünya Kanser Günü'nde, dünyadaki önemli şehirlerin sembol binaları UICC'nin kampanya renkleri olan mavi ve turuncu renklerle aydınlatılıyor.

Çeşitli etkinliklerle dikkat çekilen 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinliklerine, Türkiye de sembol eserlerini aydınlatarak destek veriyor.

Bu kapsamda renklendirilecek Galata Kulesi'ndeki aydınlatma sabah güneş doğuncaya kadar devam edecek.

4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında her yıl, kanser ile ilgili farkındalık oluşturmak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmak hedefiyle dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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