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Galata Kulesi Meydanı'nda çocuklardan müzik ziyafeti

42 dakika önce

Galata Kulesi Meydanı'nda çocuklardan müzik ziyafetiİSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi Spor Okulları'nda müzik eğitimi gören çocuklar, Galata Kulesi Meydanı'nda Ritim Gösterisi düzenledi.

Galata Kulesi Meydanı'nda çocuklardan müzik ziyafeti

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları'nda müzik eğitimi gören çocuklar, Galata Kulesi Meydanı'nda Ritim Gösterisi düzenledi.

Galata Kulesi Meydanı'nda darbuka ve trampet ile müzik hünerlerini sergileyen çocuklara, vatandaşların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, darbuka, bendir, trambet, marakas, zil, kaşık ve ritim çubuğu gibi enstrümanlar ile müzik ziyafeti sundu. Ekinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak çocuklara destek verdi. Çocuklarla selamlaşan Başkan Yıldız, çocuklara marakas müzik aletiyle eşlik etti.

"Sizlerin en iyi eğitimi alması için elimizden geleni yapıyoruz"

Yaz okullarıyla çocuklara en iyi eğitimi vermeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Haydar Ali Yıldız, "Özellikle bir yaz dönemini, tatil dönemi olarak tamamlıyoruz. Yaz okullarımızda çocuklarımız kendi branşlarında üstün gayret gösterdiler. Başarılı oldular, kendilerini kutluyorum. Bizler de Beyoğlu Belediyesi olarak çocuklarımızın gerek eğitimlerinde, gerekse yaz dönemlerinde bir taraftan Kefken Yaz Kampı, bir taraftan yaz okullarımızla çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin en iyi eğitimi alması için biz de okullarımızda elimizden geleni yapıyoruz. Hepinize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
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