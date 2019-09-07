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Galata Kulesi Meydanı'nda çocuklardan müzik ziyafeti

2 dakika önce

Beyoğlu Belediyesi Spor Okulları'nda müzik eğitimi gören çocuklar, Galata Kulesi Meydanı'nda Ritm Gösterisi düzenledi.

Beyoğlu Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları'nda müzik eğitimi gören çocuklar, Galata Kulesi Meydanı'nda Ritm Gösterisi düzenledi.

Galata Kulesi Meydanı'nda darbuka ve trampet ile müzik hünerlerini sergileyen çocuklara, vatandaşların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, darbuka, bendir, trambet, marakas, zil, kaşık ve ritm çubuğu gibi enstrümanlar ile müzik ziyafeti sundu. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak çocuklara destek verdi. Çocuklarla selamlaşan Başkan Yıldız, çocuklara marakas müzik aletiyle eşlik etti.

"SİZLERİN EN İYİ EĞİTİMİ ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Yaz okullarıyla çocuklara en iyi eğitimi vermeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Haydar Ali Yıldız, "Özellikle bir yaz dönemini, tatil dönemi olarak tamamlıyoruz. Yaz okullarımızda çocuklarımız kendi branşlarında üstün gayret gösterdiler. Başarılı oldular, kendilerini kutluyorum. Bizler de Beyoğlu Belediyesi olarak çocuklarımızın gerek eğitimlerinde, gerekse yaz dönemlerinde bir taraftan Kefken Yaz Kampı, bir taraftan yaz okullarımızla çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin en iyi eğitimi alması için biz de okullarımızda elimizden geleni yapıyoruz. Hepinize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum" diye konuştu.

(Tunacan Atalay/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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