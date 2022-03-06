Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

06.03.2022 10:44
Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

İstanbul'un tarihi Galata Kulesi Meydanı'na gece saatlerinde araçlarıyla gelen magandalar, yolu trafiğe kapayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde dans etti.

İstanbul'un tarihi Galata Kulesi Meydanı'na gece saatlerinde araçlarıyla gelen magandalar, yolu trafiğe kapayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde dans etti. Meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan şahıslar semt sakinlerini huzursuz etti. Yaşananları görüntüleyen vatandaşın tepkisi de kameralara yansıdı.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda hastaneye giden tek yolu gece saatlerinde trafiğe kapatan magandalar, semt sakinlerini huzursuz ediyor. Modifiyeli ve desibeli yüksek hoparlörlerle tarihi semte gelen magandalar, yüksek sesli müzikler eşliğinde dans etti. Yolda meşaleler de yakan magandalar, semtin altını üstüne getirdi. Ayrıca hastaneye ulaşan yolu da kapatmış olan magandalar, dakikalarca yolu işgal etti. Yaşananları görüntüleyen vatandaşın tepkisi de kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada
Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada
Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada
Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada
Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada
Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada

YORUMLAR
500
'Kalemle Yol Almak Çalıştayı' İstanbul'da düzenlendi 'Kalemle Yol Almak Çalıştayı' İstanbul'da düzenlendi GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2022

Galata Kulesi, İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
09:48 Ukrayna lideri Zelenski ve Elon Musk görüştü! Kozmik projelerle ziyaretleri değerlendirdiler
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:30 Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
08:22 Putin, Batılı medya kuruluşlarını püskürttü! Yalan habere 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 10:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Galata Kulesi Meydanı'nda yol kapatan, dans edip meşale yakan magandalar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement