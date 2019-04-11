Son Dakika Haberleri: Galata Kulesi'nde Feci Olay

Galata Kulesi'nde Feci Olay

6 dakika önce

Galata Kulesi'nden düşerek yere çakılan genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Galata Kulesi'nde Feci Olay, System.String[]
Galata Kulesi'nden düşerek yere çakılan genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Galata Kulesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'ne çıkan bir kadın teras katın balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı zemine düştü. Kuleden bir kişinin yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak meraklı kalabalığı uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmalarına başlarken ilk belirlemelere göre kadının intihar ettiği kaydedildi. Polis ekiplerince tamamlanan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının K.Y. (27) olduğu anlaşıldı. Genç kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:56 Kaynak: İHA
Polis, Genç, Galata, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadınları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti Feyenoord'un Genç Yıldızı, Galatasaray'da Forma Giymek İstediğini Açıkladı! Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:02:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galata Kulesi'nde Feci Olay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]