Galata Kulesi'nde Feci Olay... Galata Kulesi'nden Aşağıya Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Galata Kulesi'nde feci olay... Galata Kulesi'nden aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Düşerek hayatını kaybeden kadının intihar ettiği iddia edildiİSTANBUL - Galata Kulesi'nden düşerek yere çakılan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
Galata
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:09 Kaynak: İHA
Kulesi'nde feci olay... Galata Kulesi'nden aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Düşerek hayatını kaybeden kadının intihar ettiği iddia edildi
İSTANBUL - Galata Kulesi'nden düşerek yere çakılan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
Galata Kulesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'ne çıkan bir kadın teras katın balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı zemine düştü. Kuleden bir kişinin yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak meraklı kalabalığı uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmalarına başlarken ilk belirlemelere göre kadının intihar ettiği kaydedildi. Polis
ekipleri tarafından tamamlanan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının 1992 doğumlu olan 27 yaşındaki Y.K. olduğu anlaşıldı. Y.K.'nın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.
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