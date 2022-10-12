Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı

Saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıkıp kendini aşağıya bıraktı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan şahıs feci şekilde can verdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayı gören vatandaşların ihbarda bulunması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

GENCİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.