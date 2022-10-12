Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı - Son Dakika
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Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı

12.10.2022 17:27

Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten aşağı atladı. 30'lu yaşlardaki şahıs, korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi.

Saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıkıp kendini aşağıya bıraktı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan şahıs feci şekilde can verdi.

Galata Kulesi'nde korkunç olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten atlayıp intihar etti

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayı gören vatandaşların ihbarda bulunması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Galata Kulesi'nde korkunç olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten atlayıp intihar etti

GENCİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Galata Kulesi'nde korkunç olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten atlayıp intihar etti
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Son Dakika 3. Sayfa Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı - Son Dakika
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