Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler - Son Dakika

Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:12

2023 yılında Galata Kulesi giriş ücreti 650 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? Yabancı turistler için de giriş ücreti 650 TL'dir ve yerli ziyaretçi için ucuz bilet uygulaması bulunmamaktadır. Peki, Galata Kulesi'ne müzekart ile girilir mi? İşte, 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler...

2023 yılında Galata Kulesi giriş ücreti 650 Türk Lirası olarak belirlenmesinin ardından vatandaşların sıklıkla gitmek istediği yerlerden biri olan Galata Kulesi'nde müzekart'ın geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'nde müzekart geçerli mi? İşte, 2023 yılında Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler...

GALATA KULESİ'NDE MÜZE KART GEÇERLİ Mİ?

Galata Kulesi'nin giriş ücreti 2023 yılında 650 Türk Lirası olarak belirlendi. Artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Galata Kulesi'nde müzekart geçerlidir. Bilet fiyatlarına ilişkin detaylar en son 9 Ağustos 2023 tarihinde güncellendi.

Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler

GALATA KULESİ ZİYARET SAATLERİ

Galata Kulesi ziyaret saatleri 08:30 ile gece 23:00 saatleri arasındadır. Gişelerdeki bilet satışı 22:00 itibariyle sona ermektedir. Müze haftanın her günü ziyaret edilebilir.

NOT: İstanbul'daki müzelerin giriş saatlerinde etkinliklere ve tadilatlara bağlı olarak değişiklik olabilir.

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GALATA KULESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Galata Kulesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi bir kuledir. Galata Kulesi'ne ulaşım için çeşitli ulaşım yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte Galata Kulesi'ne nasıl gidileceği konusunda genel bir rehber:

  • Toplu Taşıma

İstanbul'da toplu taşıma ağı oldukça yaygın ve çeşitlidir. Galata Kulesi'ne ulaşım için en popüler toplu taşıma araçları tramvay, metro ve otobüslerdir.

  • Tramvay: T1 hattını kullanarak Sultanahmet'ten Eminönü'ne gidip, oradan Galata Köprüsü'ne yürüyerek Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.
  • Metro: M2 hattını kullanarak Taksim'e gidip, oradan Galata Kulesi'ne yürüyerek veya tramvayı kullanarak ulaşabilirsiniz.
  • Otobüs: Beyoğlu'na giden birçok otobüs hattı bulunmaktadır. Beyoğlu'na ulaştıktan sonra yürüyerek veya taksi/dolmuş gibi diğer ulaşım seçenekleriyle Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.
  • Yürüyerek

Eğer şehir merkezindeyseniz ve yürümeyi tercih ediyorsanız, Galata Kulesi'ne yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Özellikle Taksim veya Eminönü gibi merkezi bölgelerden yürümek isteyenler için güzel bir seçenektir.

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  • Taksi/ Uber

Taksi veya Uber gibi özel taşıma araçlarını kullanarak da Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz. İstanbul'da taksi bulmak oldukça kolaydır.

  • Özel Araç

Eğer kendi aracınız varsa, Galata Kulesi çevresinde park yeri bulabilirseniz yaklaşık olarak aracınızla da gidebilirsiniz. Ancak trafik ve park sorunları göz önünde bulundurulmalıdır.

Galata Kulesi'nin tam konumu ve yol tarifi hakkında güncel bilgiyi seyahat edeceğiniz tarihte harita uygulamaları veya yerel ulaşım rehberlerinden almanız önerilir, çünkü şehirdeki ulaşım durumu zaman zaman değişebilir.

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2023 MÜZEKART'IN GEÇERLİ OLDUĞU MÜZELER

Listede bulunan Müze ve Örenyerlerinde Müzekart geçerlidir.

NOT: MüzeKart, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler , Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi geçerli değildir. Belirtilen bu yerler için ayrıca bilet almanız gerekmektedir.

İşte il il liste...

ADANAADANA ANAVARZA ÖRENYERİ
ÜCRETSİZ
ADANAADANAARKEOLOJİ MÜZESİ100,00
ADANAADANA ATATÜRK EVİ MÜZESİÜCRETSİZ
ADANAADANA KURUKÖPRÜANIT MÜZESİ VE GELENEKSEL ADANA EVİÜCRETSİZ
ADANASÜLEYMAN KULESİÜCRETSİZ
ADIYAMANADIYAMAN ARSEMİA ÖRENYERİÜCRETSİZ
ADIYAMANADIYAMAN MÜZESİÜCRETSİZ
ADIYAMANADIYAMAN NEMRUT ÖRENYERİ240,00
ADIYAMANADIYAMAN PİRİN (PERRE) ÖRENYERİ70,00
ADIYAMANADIYAMAN SOFRAZ ANIT MEZARIÜCRETSİZ
ADIYAMANADIYAMAN KAHTAYENİKALE ÜCRETSİZKAPALI
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MÜZESİ90.00
AĞRIAĞRI İSHAKPAŞA SARAYI70,00
AKSARAYAKSARAY IHLARA VADİSİ ÖRENYERİ330.00
AKSARAYAKSARAY MANASTIR VADİSİ ÖRENYERİ90.00
AKSARAYAKSARAY MÜZESİÜCRETSİZ
KAPALI
AKSARAYAKSARAY AZİZ MERCURİUSYERALTI ŞEHRİ
70,00
AKSARAYAKSARAY SARATLI KIRKGÖZ YERALTI ŞEHRİ70,00

AKSARAYAŞIKLI HÖYÜKÜCRETSİZ
AMASYAAMASYA MÜZESİ60.00
AMASYAAMASYA HAZERANLAR KONAĞI60.00
ANKARAANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ280,00
ANKARAANKARA GORDİON MÜZESİ VE TÜMÜLÜS ÖRENYERİ60.00
ANKARAANKARA ROMA HAMAMI ÖRENYERİ60.00
ANKARAANKARA CUMHURİYET MÜZESİ 125,00
ANKARAANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ90.00
ANKARA15 TEMMUZDEMOKRASİ MÜZESİ
ÜCRETSİZ
ANKARAKAHRAMANKAZAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE DEMOKRASİ MÜZESİÜCRETSİZ
ANKARAANKARA RESİM HEYKEL MÜZESİ90.00
ANTALYAALANYA ATATÜRK EVİ MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
ANTALYAALANYA KALESİ280.00
ANTALYAALANYA MÜZESİ75.00
ANTALYAALANYA SYEDRA ÖRENYERİÜCRETSİZ
ANTALYAANTALYA ARYKANDA ÖRENYERİÜCRETSİZ
ANTALYAANTALYA ASPENDOS ÖRENYERİ340.00
ANTALYAANTALYA ATATÜRK EVİ MÜZESİÜCRETSİZ
ANTALYAANTALYA ETNOGRAFYA MÜZESİÜCRETSİZ
ANTALYAANTALYA KARAİN MAĞARASI100.00
ANTALYAANTALYA LYMRA ÖRENYERİ70.00
ANTALYAANTALYA MÜZESİ340.00
ANTALYAANTALYA OLYMPOS ÖRENYERİ220.00
ANTALYAANTALYA PERGE ÖRENYERİ250.00
ANTALYAANTALYA PHASELİS ÖRENYERİ220,00
ANTALYAANTALYA TERMESSOS ÖRENYERİ 70.00
ANTALYAANTALYA AZİZ (St.) NİKOLAOS ANIT MÜZESİ390,00
ANTALYAANTALYA DEMRE ANDRİAKE ÖRENYERİ VE LİKYA UYGARLIKLARI MÜZESİ90.00
ANTALYAANTALYA MYRA ÖRENYERİ300.00
ANTALYAANTALYA PATARA ÖRENYERİ340.00
ANTALYAANTALYA SİMENA ÖRENYERİ90.00
ANTALYAANTALYA XANTHOS ÖRENYERİ70.00
ANTALYAANTALYA ELMALI MÜZESİÜCRETSİZ
ANTALYAMEVLEVİHANE MÜZESİÜCRETSİZ
ANTALYAANTALYA SİDE MÜZESİ130.00
ANTALYAANTALYA SİDE ÖRENYERİ300,00
AYDINAYDIN AFRODİSYAS MÜZESİ VE ÖRENYERİ280.00
AYDINAYDIN KARACASU ETNOGRAFYA MÜZESİÜCRETSİZ
AYDINAYDIN ALABANDA ÖRENYERİÜCRETSİZ

AYDINAYDIN ALİNDA ÖRENYERİÜCRETSİZ
AYDINAYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ70,00
AYDINAYDIN ETNOGRAFYA MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
AYDINAYDIN MAGNESİA ÖRENYERİ60.00

AYDINAYDIN NYSA (SULTANHİSAR) ÖRENYERİ60.00

AYDINAYDIN YÖRÜK ALİ EFE EVİ MÜZESİÜCRETSİZ
AYDINDİDİM APOLLON TAPINAĞI130.00
AYDINAYDIN MİLET MÜZESİ VE ÖRENYERİ130.00
AYDINAYDIN KADIKALESİ ÖRENYERİÜCRETSİZ
AYDINAYDIN PRİENE ÖRENYERİ90.00
BALIKESİRBALIKESİR KUVA-Yİ MİLLİYE MÜZESİÜCRETSİZ

BALIKESİRBALIKESİR TAKSİYARHİS ANIT MÜZESİ60.00
BALIKESİRBANDIRMA MÜZESİÜCRETSİZ
BARTINBARTIN AMASRA MÜZESİ75.00
BATMANBATMAN HASANKEYF ÖRENYERİ60.00

BATMANBATMAN MÜZESİÜCRETSİZ

BİLECİKBİLECİK MÜZESİÜCRETSİZ
BİLECİKBİLECİK SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ MÜZESİÜCRETSİZ
BİTLİSBİTLİS AHLAT MÜZESİ60.00
BİTLİSBİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİÜCRETSİZ
BİTLİSAHLAT SELÇUKLU MEZARLARIÜCRETSİZ
BOLUBOLU MÜZESİ60,00
BURDURBURDUR DOĞA TARİHİ MÜZESİ60.00
BURDURKİBRYA ÖRENYERİ90.00
BURDURBURDUR MÜZESİ60.00
BURDURBURDUR SAGALASSOS ÖRENYERİ170.00
BURDURKREMNA ANTİK KENTİÜCRETSİZ
BURSABURSA ARKEOLOJİ MÜZESİÜCRETSİZ

BURSA
BURSA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
ÜCRETSİZ

BURSABURSA MUDANYA MÜTAREKE EVİ MÜZESİ60.00
BURSABURSA OSMANLI EVİ MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
BURSABURSA TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ100.00
BURSABURSA YENİŞEHİR ŞEMAKİ EVİ MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
BURSANİLÜFER HATUN İMARETİ TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ60.00
BURSABURSA İZNİK MÜZESİ
70.00
ÇANAKKALEÇANAKKALE ALEXANDRİA TROİAS ÖRENYERİÜCRETSİZ
ÇANAKKALEÇANAKKALE APOLLON SYMİNTHEİON ÖRENYERİ60.00
ÇANAKKALEÇANAKKALE ASSOS ÖRENYERİ250.00
ÇANAKKALEÇANAKKALE TROİA MÜZESİ
330.00
ÇANAKKALEÇANAKKALE TROİA ÖRENYERİ330.00
ÇANKIRIÇANKIRI MÜZESİÜCRETSİZ
ÇORUMÇORUM ALACAHÖYÜK MÜZESİ VE ÖRENYERİ70.00
ÇORUMÇORUM BOĞAZKÖY MÜZESİ70.00
ÇORUMÇORUM BOĞAZKÖY HATTUŞA ÖRENYERİ70.00
ÇORUMÇORUM MÜZESİ90,00
DENİZLİDENİZLİ ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
DENİZLİDENİZLİ HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ARKEOLOJİ MÜZESİ
DENİZLİ HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖRENYERİ		700.00 Tek biletle gezilebilir. HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖRENYERİ
DENİZLİTRİPOLİS ÖRENYERİÜCRETSİZ
DENİZLİDENİZLİ LAODİKEİA ÖRENYERİ280.00
DİYARBAKIRDİYARBAKIR CAHİT SITKI TARANCI EVİ ETNOĞTAFYA MÜZESİ60.00 KAPALI
DİYARBAKIRDİYARBAKIR ARKEOLOJİ MÜZESİ70.00
DİYARBAKIRSİLVAN ATATÜRK EVİ MÜZESİÜCRETSİZ
DİYARBAKIRDİYARBAKIRATATÜRK EVİ MÜZESİÜCRETSİZ
DİYARBAKIRDİYARBAKIR ZİYA GÖKALP MÜZESİ60.00
DÜZCEDÜZCE KONURALP MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
EDİRNEEDİRNE MÜZESİ60.00
EDİRNENECMİ İĞE EVİ ETNOĞRAFYA MÜZESİ60.00
EDİRNEHIDIRLIK TABYA BALKAN TARİHİ MÜZESİ60.00
EDİRNEEDİRNE TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ70.00
EDİRNEYENİSARAY ÖRENYERİÜCRETSİZ
ELAZIĞELAZIĞ MÜZESİ
ÜCRETSİZ
KAPALI
ELAZIĞHARPUT KALESİÜCRETSİZ
ERZURUMERZURUM ARKEOLOJİ MÜZESİ60.00 KAPALI
ERZURUMERZURUM ATATÜRK EVİ MÜZESİÜCRETSİZ
ERZURUM
RESİM HEYKEL MÜZESİ60,00
ERZURUMERZURUM KALESİ60.00
ERZURUMERZURUM TÜRK İSLAM ESERLERİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ60.00
ERZURUMÇAT İSLAM ESERLERİ MÜZESİÜCRETSİZ
ERZİNCAN ERZİNCAN MÜZESİ60.00 ₺
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ75.00
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MİDAS (YAZILIKAYA) ÖRENYERİÜCRETSİZ
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR PESSİNUS ÖRENYERİÜCRETSİZ
GAZİANTEPGAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ75.00
GAZİANTEP
RUMKALE ÖRENYERİÜCRETSİZ
GAZİANTEPGAZİANTEP HASAN SÜZER ETNOGRAFYA MÜZESİ60.00
GAZİANTEPGAZİANTEP YESEMEK ÖRENYERİÜCRETSİZ
GAZİANTEP
GAZİANTEP ZEUGMA ÖRENYERİ
100.00
GAZİANTEPGAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ280.00
GİRESUNGİRESUN MERYEM ANA MANASTIRIÜCRETSİZ
GİRESUNGİRESUN MÜZESİÜCRETSİZ

GİRESUNGİRESUNADASI(ARETİAS)ÜCRETSİZ
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
HATAYHATAY ÇEVLİK ÖRENYERİ70,00
HATAYNECMİ ASFUROĞLU ARKEOLOJİ MÜZESİ170.00KAPALI
HATAYHATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ260.00KAPALI
HATAY
HATAY ŞEHİR MÜZESİ
70,00KAPALI
HATAYHATAY ST. PİERRE ANIT MÜZESİ170.00KAPALI
HATAYHATAY ST. SİMON MANASTIRIÜCRETSİZKAPALI
ISPARTAISPARTA MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
ISPARTAISPARTA ULUBORLU MÜZESİÜCRETSİZ
ISPARTAISPARTA ANTİOCHEİA ÖRENYERİ60.00
ISPARTAISPARTA YALVAÇ MÜZESİÜCRETSİZ
İSTANBULİSTANBUL HAVALİMANI MÜZESİ13 EURO
İSTANBULİSTANBUL AYASOFYA TARİHİ MÜZESİ (TAPU KADASTRO BİNASI)AYASOFYA MÜZESİ BİLET ÜCRETLERİ
İSTANBULİSTANBUL BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ MÜZESİ220.00KAPALI
İSTANBULİSTANBUL FETHİYE MÜZESİ60.00KAPALI
İSTANBUL
GALATA KULESİ650.00
İSTANBUL
KIZ KULESİ550.00

İSTANBULTÜRBELER MÜZESİÜCRETSİZ
İSTANBUL
MEHMET AKİF ERSOY HATIRA EVİÜCRETSİZ
İSTANBUL
HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ
ÜCRETSİZ

İSTANBULİSTANBUL GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ150.00KAPALI
İSTANBULİSTANBUL HİSARLAR MÜZESİ (RUMELİ HİSARI)130.00
İSTANBULİSTANBUL İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ210.00
İSTANBULİSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ- ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ-ÇİNİLİ KÖŞK340.00
uzey kanadı ile
ÇiniliKöşk'
uzey kanadı ile
ÇiniliKöşk'
İSTANBULİSTANBUL ADAM MİCKİEWİCZ MÜZESİÜCRETSİZ
İSTANBULİSTANBUL TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ390.00
İSTANBUL
SİNEMA MÜZESİ (ATLAS 1948) 75.00
İSTANBULİSTANBUL TÜRBELER MÜZESİÜCRETSİZ
İZMİRİZMİR BERGAMA AKROPOL ÖRENYERİ340.00
İZMİRİZMİR BERGAMA ASKLEPİON ÖRENYERİ300.00
İZMİRİZMİR BERGAMA KIZILAVLU60.00
İZMİRİZMİR BERGAMA MÜZESİ60.00
İZMİRİZMİR ÇEŞME MÜZESİ130.00
İZMİRİZMİR EFES MÜZESİ220.00
İZMİRİZMİR EFES ÖRENYERİ700.00
İZMİRİZMİR EFES YAMAÇ EVLER320.00
İZMİRİZMİR AYASULUK ÖRENYERİ- ST.JEAN ÖRENYERİ130.00
İZMİRİZMİR AGORA ÖRENYERİ130.00
İZMİRİZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ90.00
İZMİRİZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI (TARİHİ ALSANCAK TEKEL FABRİKASI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ MÜZELERİ)200.00
Tek bilet ile RESİM HEYKEL MÜZESİ de gezilebilir.
İZMİRRESİM HEYKEL MÜZESİ200.00Tek bilet ileİZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI (TARİHİ ALSANCAK TEKEL FABRİKASI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ MÜZELERİ) da gezilebilir.
İZMİRİZMİR ATATÜRK MÜZESİÜCRETSİZ
İZMİRİZMİR ETNOGRAFYA MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
İZMİRİZMİR KLAROS ÖRENYERİÜCRETSİZ

İZMİRİZMİR KLAZOMENAİ ÖRENYERİÜCRETSİZ
İZMİRİZMİR METROPOLİS ÖRENYERİÜCRETSİZ

İZMİRİZMİR TARİH SANAT MÜZESİ60.00
İZMİRİZMİR TEOS ÖRENYERİ60.00
İZMİRİZMİR BİRGİ ÇAKIRAĞA KONAĞI70.00
İZMİRİZMİR ÖDEMİŞ MÜZESİ60.00
İZMİRİZMİR TİRE MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ MÜZESİ60.00KAPALI
KAHRAMANMARAŞ
GERMANİCİA MOZAİKLİ ALANÜCRETSİZKAPALI
KAHRAMANMARAŞELBİSTAN ŞEHİR MÜZESİ60.00KAPALI
KARAMANKARAMAN MÜZESİÜCRETSİZ
KARAMANERMENEKMÜZESİÜCRETSİZ
KARSKARS ANİ ÖRENYERİ180.00
KARS
KARS KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ60.00
KARSKARS MÜZESİÜCRETSİZ
KASTAMONUKASTAMONU LİVAPAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİÜCRETSİZ
KAPALI
KASTAMONUKASTAMONU MÜZESİÜCRETSİZ
KARABÜKSAFRANBOLU MÜZESİÜCRETSİZ
KAYSERİKAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ75.00
KAYSERİKAYSERİ ATATÜRK EVİ MÜZESİÜCRETSİZ
KAYSERİKAYSERİ GÜPGÜPOĞLU KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ60.00
KAYSERİKAYSERİ KÜLTEPE ÖRENYERİÜCRETSİZ
KAYSERİKAYSERİ YEŞİLHİSAR SOĞANLI ÖRENYERİÜCRETSİZ
KIRIKKALEKIRIKKALE KESKİN SULU MAĞARA ÜCRETSİZ
KIRKLARELİKIRKLARELİ MÜZESİÜCRETSİZ
KIRŞEHİRKIRŞEHİR KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ70.00
KIRŞEHİRKIRŞEHİR MUCUR YERALTI ŞEHRİÜCRETSİZ
KIRŞEHİRKIRŞEHİR MÜZESİ60.00

KİLİSAİDESİM ÖRENYERİÜCRETSİZKAPALI
KİLİSKİLİS MÜZESİ60,00
KOCAELİKOCAELİ ATATÜRK VE REDİFMÜZESİÜCRETSİZ
KOCAELİKOCAELİ AV KÖŞKÜ SARAY MÜZESİ60.00
KOCAELİOSMAN HAMDİ BEY MÜZESİÜCRETSİZ
KOCAELİKOCAELİ ARKEOLOJİ MÜZESİ60.00
KONYAKONYA AKŞEHİR BATI CEPHESİ KARARGAHI MÜZESİÜCRETSİZ

KONYAKONYA AKŞEHİR N.HOCA ARK.VE ETN.MÜZESİÜCRETSİZ
KONYAKONYA AKŞEHİR TAŞ ESERLER MÜZESİÜCRETSİZ
KONYAKONYA EREĞLİ MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
KONYAKONYA ARKEOLOJİ MÜZESİÜCRETSİZ

KONYAKONYA ATATÜRK EVİ MÜZESİÜCRETSİZ
KONYAKONYA ÇATALHÖYÜK ÖRENYERİÜCRETSİZ
KONYAKONYA ETNOGRAFYA MÜZESİÜCRETSİZ
KONYAKONYA TAŞ VE AHŞAP ESERLERİ MÜZESİ(İNCE MİNARE )60.00KAPALI
KONYAKONYA ÇİNİ ESERLERİ (KARATAY MÜZESİ)60.00
KONYAKONYA MEVLANA MÜZESİÜCRETSİZ
KÜTAHYAKÜTAHYA AİZONAİ ÖRENYERİ70.00
KÜTAHYAKÜTAHYA ÇİNİ MÜZESİÜCRETSİZ
KÜTAHYAKÜTAHYA KOSSOUTH EVİ MÜZESİÜCRETSİZ
KÜTAHYAKÜTAHYA MÜZESİ60.00
MALATYAMALATYA ARSLANTEPE ÖRENYERİÜCRETSİZ
MALATYAMALATYA ATATÜRK ANI EVİ VE ETNOĞRAFYA MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
MALATYAMALATYA BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ VE GELENEKSEL MALATYA EVİÜCRETSİZKAPALI
MALATYAMALATYA MÜZESİ60.00KAPALI
MANİSAMANİSA AİGAİ ÖRENYERİÜCRETSİZ
MANİSAMANİSA AKHİSAR MÜZESİ VE AKHİSAR TEPE MEZARLIĞI60.00
MANİSAMANİSA ALAŞEHİR ÖRENYERİÜCRETSİZ

MANİSAMANİSA MÜZESİ60.00 KAPALI
MANİSAMANİSA SARDES ÖRENYERİ 70.00
MARDİNDARA ÖRENYERİÜCRETSİZ
MARDİNMARDİN MÜZESİ90.00
MERSİNMERSİN ANEMURİUM ÖRENYERİ60,00
MERSİNMERSİN ANAMUR MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
MERSİNMERSİN MAMURE KALESİ60.00
MERSİNMERSİN ATATÜRK EVİ MÜZESİÜCRETSİZKAPALI
MERSİNMERSİN GÖZNE KALESİ60,00
MERSİNMERSİN KANLI DİVANE ÖRENYERİ60.00
MERSİNMERSİN KIZ KALESİ (DENİZ KALESİ, KARA KALESİ, PLAJ)70.00
MERSİNMERSİN MÜZESİ75.00
MERSİNMERSİN SİLİFKE ALAHAN MANASTIRIÜCRETSİZ

MERSİNMERSİN SİLİFKE MÜZESİ60.00
MERSİNMERSİN SİLİFKE ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİÜCRETSİZ
MERSİNMERSİN SİLİFKE AYATEKLA ÖRENYERİ ÜCRETSİZ

MERSİNMERSİN SİLİFKE CENNET CEHENNEM OBRUKLARI290.00KAPALI
MERSİNMERSİN SİLİFKE ASTIM MAĞARASI290.00KAPALI
MERSİNMERSİN SİLİFKE NARLIKUYU MOZAİK MÜZESİ60.00
MERSİNMERSİN SİLİFKE UZUNCABURÇ ÖRENYERİ60.00
MERSİNMERSİN TARSUS MÜZESİ60.00
MERSİNMERSİN TARSUS ST.PAUL ANIT MÜZESİ60.00
MERSİNMERSİN TARSUS ST.PAUL KUYUSU60.00
MUĞLAMUĞLA BODRUM ANTİK TİYATROSUÜCRETSİZ
MUĞLAMUĞLA BODRUM MAUSOLEİUM ANIT MÜZESİ70.00
MUĞLAMUĞLA BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ450.00
MUĞLAMUĞLA BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ SERÇE LİMANI CAM BATIĞI SERGİ SALONU130.00
MUĞLAMUĞLA BODRUM ZEKİ MÜREN SANAT MÜZESİ75.00
MUĞLAMUĞLA FETHİYE AMİNTAS KAYA MEZARI60.00
MUĞLAMUĞLA FETHİYE GEMİLER ADASI70,00
MUĞLAMUĞLA FETHİYE KADYANDA ANTİK KENTİÜCRETSİZ

MUĞLAMUĞLA KAUNOS ÖRENYERİ 70.00
MUĞLAMUĞLA FETHİYE KAYAKÖY ÖRENYERİ60.00
MUĞLAMUĞLA FETHİYE LETOON ÖRENYERİ70,00
MUĞLAMUĞLA FETHİYE MÜZESİÜCRETSİZ
KAPALI
MUĞLAMUĞLA FETHİYE PINARA ÖRENYERİÜCRETSİZ

MUĞLAMUĞLA FETHİYE TLOS ÖRENYERİ60.00
MUĞLAMUĞLA MARMARİS KNİDOS ÖRENYERİ100.00
MUĞLAMUĞLA MARMARİS MÜZESİ130.00
MUĞLAMUĞLA MİLAS TAŞ ESERLER MÜZESİ ÜCRETSİZKAPALI
MUĞLAMUĞLA MİLAS BEÇİN KALESİ 60.00

MUĞLA
MUĞLA MİLAS UZUNYUVA ANIT MEZARI60.00
MUĞLAMUĞLA MİLAS EUROMOS ÖRENYERİ60.00

MUĞLAMUĞLA MİLAS HERAKLEİA ÖRENYERİÜCRETSİZ

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Müze Kart, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Turizm Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler - Son Dakika
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