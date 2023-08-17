Galata Kulesi'nde Müze Kart geçerli mi? 2023 Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler

2023 yılında Galata Kulesi giriş ücreti 650 Türk Lirası olarak belirlenmesinin ardından vatandaşların sıklıkla gitmek istediği yerlerden biri olan Galata Kulesi'nde müzekart'ın geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'nde müzekart geçerli mi? İşte, 2023 yılında Müze Kart'ın geçerli olduğu müzeler...
Galata Kulesi'nin giriş ücreti 2023 yılında 650 Türk Lirası olarak belirlendi. Artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Galata Kulesi'nde müzekart geçerlidir. Bilet fiyatlarına ilişkin detaylar en son 9 Ağustos 2023 tarihinde güncellendi.
Galata Kulesi ziyaret saatleri 08:30 ile gece 23:00 saatleri arasındadır. Gişelerdeki bilet satışı 22:00 itibariyle sona ermektedir. Müze haftanın her günü ziyaret edilebilir.
NOT: İstanbul'daki müzelerin giriş saatlerinde etkinliklere ve tadilatlara bağlı olarak değişiklik olabilir.
Galata Kulesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi bir kuledir. Galata Kulesi'ne ulaşım için çeşitli ulaşım yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte Galata Kulesi'ne nasıl gidileceği konusunda genel bir rehber:
İstanbul'da toplu taşıma ağı oldukça yaygın ve çeşitlidir. Galata Kulesi'ne ulaşım için en popüler toplu taşıma araçları tramvay, metro ve otobüslerdir.
Eğer şehir merkezindeyseniz ve yürümeyi tercih ediyorsanız, Galata Kulesi'ne yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Özellikle Taksim veya Eminönü gibi merkezi bölgelerden yürümek isteyenler için güzel bir seçenektir.
Taksi veya Uber gibi özel taşıma araçlarını kullanarak da Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz. İstanbul'da taksi bulmak oldukça kolaydır.
Eğer kendi aracınız varsa, Galata Kulesi çevresinde park yeri bulabilirseniz yaklaşık olarak aracınızla da gidebilirsiniz. Ancak trafik ve park sorunları göz önünde bulundurulmalıdır.
Galata Kulesi'nin tam konumu ve yol tarifi hakkında güncel bilgiyi seyahat edeceğiniz tarihte harita uygulamaları veya yerel ulaşım rehberlerinden almanız önerilir, çünkü şehirdeki ulaşım durumu zaman zaman değişebilir.
Listede bulunan Müze ve Örenyerlerinde Müzekart geçerlidir.
NOT: MüzeKart, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler , Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi geçerli değildir. Belirtilen bu yerler için ayrıca bilet almanız gerekmektedir.
İşte il il liste...
|ADANA
|ADANA ANAVARZA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|ADANA
|ADANAARKEOLOJİ MÜZESİ
|100,00 ₺
|ADANA
|ADANA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ADANA
|ADANA KURUKÖPRÜANIT MÜZESİ VE GELENEKSEL ADANA EVİ
|ÜCRETSİZ
|ADANA
|SÜLEYMAN KULESİ
|ÜCRETSİZ
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN ARSEMİA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN NEMRUT ÖRENYERİ
|240,00 ₺
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN PİRİN (PERRE) ÖRENYERİ
|70,00 ₺
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN SOFRAZ ANIT MEZARI
|ÜCRETSİZ
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN KAHTAYENİKALE
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|AFYONKARAHİSAR
|AFYONKARAHİSAR MÜZESİ
|90.00 ₺
|AĞRI
|AĞRI İSHAKPAŞA SARAYI
|70,00 ₺
|AKSARAY
|AKSARAY IHLARA VADİSİ ÖRENYERİ
|330.00 ₺
|AKSARAY
|AKSARAY MANASTIR VADİSİ ÖRENYERİ
|90.00 ₺
|AKSARAY
|AKSARAY MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|AKSARAY
|AKSARAY AZİZ MERCURİUSYERALTI ŞEHRİ
|70,00 ₺
|AKSARAY
|AKSARAY SARATLI KIRKGÖZ YERALTI ŞEHRİ
|70,00 ₺
|AKSARAY
|AŞIKLI HÖYÜK
|ÜCRETSİZ
|AMASYA
|AMASYA MÜZESİ
|60.00 ₺
|AMASYA
|AMASYA HAZERANLAR KONAĞI
|60.00 ₺
|ANKARA
|ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
|280,00 ₺
|ANKARA
|ANKARA GORDİON MÜZESİ VE TÜMÜLÜS ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|ANKARA
|ANKARA ROMA HAMAMI ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|ANKARA
|ANKARA CUMHURİYET MÜZESİ
|125,00 ₺
|ANKARA
|ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ
|90.00 ₺
|ANKARA
|15 TEMMUZDEMOKRASİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ANKARA
|KAHRAMANKAZAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE DEMOKRASİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ANKARA
|ANKARA RESİM HEYKEL MÜZESİ
|90.00 ₺
|ANTALYA
|ALANYA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|ANTALYA
|ALANYA KALESİ
|280.00 ₺
|ANTALYA
|ALANYA MÜZESİ
|75.00 ₺
|ANTALYA
|ALANYA SYEDRA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|ANTALYA
|ANTALYA ARYKANDA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|ANTALYA
|ANTALYA ASPENDOS ÖRENYERİ
|340.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ANTALYA
|ANTALYA ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ANTALYA
|ANTALYA KARAİN MAĞARASI
|100.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA LYMRA ÖRENYERİ
|70.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA MÜZESİ
|340.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA OLYMPOS ÖRENYERİ
|220.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA PERGE ÖRENYERİ
|250.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA PHASELİS ÖRENYERİ
|220,00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA TERMESSOS ÖRENYERİ
|70.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA AZİZ (St.) NİKOLAOS ANIT MÜZESİ
|390,00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA DEMRE ANDRİAKE ÖRENYERİ VE LİKYA UYGARLIKLARI MÜZESİ
|90.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA MYRA ÖRENYERİ
|300.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA PATARA ÖRENYERİ
|340.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA SİMENA ÖRENYERİ
|90.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA XANTHOS ÖRENYERİ
|70.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA ELMALI MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ANTALYA
|MEVLEVİHANE MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ANTALYA
|ANTALYA SİDE MÜZESİ
|130.00 ₺
|ANTALYA
|ANTALYA SİDE ÖRENYERİ
|300,00 ₺
|AYDIN
|AYDIN AFRODİSYAS MÜZESİ VE ÖRENYERİ
|280.00 ₺
|AYDIN
|AYDIN KARACASU ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|AYDIN
|AYDIN ALABANDA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|AYDIN
|AYDIN ALİNDA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|AYDIN
|AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ
|70,00 ₺
|AYDIN
|AYDIN ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|AYDIN
|AYDIN MAGNESİA ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|AYDIN
|AYDIN NYSA (SULTANHİSAR) ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|AYDIN
|AYDIN YÖRÜK ALİ EFE EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|AYDIN
|DİDİM APOLLON TAPINAĞI
|130.00 ₺
|AYDIN
|AYDIN MİLET MÜZESİ VE ÖRENYERİ
|130.00 ₺
|AYDIN
|AYDIN KADIKALESİ ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|AYDIN
|AYDIN PRİENE ÖRENYERİ
|90.00 ₺
|BALIKESİR
|BALIKESİR KUVA-Yİ MİLLİYE MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|BALIKESİR
|BALIKESİR TAKSİYARHİS ANIT MÜZESİ
|60.00 ₺
|BALIKESİR
|BANDIRMA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|BARTIN
|BARTIN AMASRA MÜZESİ
|75.00 ₺
|BATMAN
|BATMAN HASANKEYF ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|BATMAN
|BATMAN MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|BİLECİK
|BİLECİK MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|BİLECİK
|BİLECİK SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|BİTLİS
|BİTLİS AHLAT MÜZESİ
|60.00 ₺
|BİTLİS
|BİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|BİTLİS
|AHLAT SELÇUKLU MEZARLARI
|ÜCRETSİZ
|BOLU
|BOLU MÜZESİ
|60,00 ₺
|BURDUR
|BURDUR DOĞA TARİHİ MÜZESİ
|60.00 ₺
|BURDUR
|KİBRYA ÖRENYERİ
|90.00 ₺
|BURDUR
|BURDUR MÜZESİ
|60.00 ₺
|BURDUR
|BURDUR SAGALASSOS ÖRENYERİ
|170.00 ₺
|BURDUR
|KREMNA ANTİK KENTİ
|ÜCRETSİZ
|BURSA
|BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|BURSA
|BURSA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|BURSA
|BURSA MUDANYA MÜTAREKE EVİ MÜZESİ
|60.00 ₺
|BURSA
|BURSA OSMANLI EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|BURSA
|BURSA TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
|100.00 ₺
|BURSA
|BURSA YENİŞEHİR ŞEMAKİ EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|BURSA
|NİLÜFER HATUN İMARETİ TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
|60.00 ₺
|BURSA
|BURSA İZNİK MÜZESİ
|70.00 ₺
|ÇANAKKALE
|ÇANAKKALE ALEXANDRİA TROİAS ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|ÇANAKKALE
|ÇANAKKALE APOLLON SYMİNTHEİON ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|ÇANAKKALE
|ÇANAKKALE ASSOS ÖRENYERİ
|250.00 ₺
|ÇANAKKALE
|ÇANAKKALE TROİA MÜZESİ
|330.00 ₺
|ÇANAKKALE
|ÇANAKKALE TROİA ÖRENYERİ
|330.00 ₺
|ÇANKIRI
|ÇANKIRI MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ÇORUM
|ÇORUM ALACAHÖYÜK MÜZESİ VE ÖRENYERİ
|70.00 ₺
|ÇORUM
|ÇORUM BOĞAZKÖY MÜZESİ
|70.00 ₺
|ÇORUM
|ÇORUM BOĞAZKÖY HATTUŞA ÖRENYERİ
|70.00 ₺
|ÇORUM
|ÇORUM MÜZESİ
|90,00 ₺
|DENİZLİ
|DENİZLİ ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|DENİZLİ
|DENİZLİ HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ARKEOLOJİ MÜZESİ
DENİZLİ HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖRENYERİ
|700.00 ₺
|Tek biletle gezilebilir. HİERAPOLİS (PAMUKKALE) ÖRENYERİ
|DENİZLİ
|TRİPOLİS ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|DENİZLİ
|DENİZLİ LAODİKEİA ÖRENYERİ
|280.00 ₺
|DİYARBAKIR
|DİYARBAKIR CAHİT SITKI TARANCI EVİ ETNOĞTAFYA MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAPALI
|DİYARBAKIR
|DİYARBAKIR ARKEOLOJİ MÜZESİ
|70.00 ₺
|DİYARBAKIR
|SİLVAN ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|DİYARBAKIR
|DİYARBAKIRATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|DİYARBAKIR
|DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP MÜZESİ
|60.00 ₺
|DÜZCE
|DÜZCE KONURALP MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|EDİRNE
|EDİRNE MÜZESİ
|60.00 ₺
|EDİRNE
|NECMİ İĞE EVİ ETNOĞRAFYA MÜZESİ
|60.00 ₺
|EDİRNE
|HIDIRLIK TABYA BALKAN TARİHİ MÜZESİ
|60.00 ₺
|EDİRNE
|EDİRNE TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
|70.00 ₺
|EDİRNE
|YENİSARAY ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|ELAZIĞ
|HARPUT KALESİ
|ÜCRETSİZ
|ERZURUM
|ERZURUM ARKEOLOJİ MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAPALI
|ERZURUM
|ERZURUM ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ERZURUM
|RESİM HEYKEL MÜZESİ
|60,00 ₺
|ERZURUM
|ERZURUM KALESİ
|60.00 ₺
|ERZURUM
|ERZURUM TÜRK İSLAM ESERLERİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
|60.00 ₺
|ERZURUM
|ÇAT İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ERZİNCAN
|ERZİNCAN MÜZESİ
|60.00 ₺
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
|75.00 ₺
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR MİDAS (YAZILIKAYA) ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR PESSİNUS ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ
|75.00 ₺
|GAZİANTEP
|RUMKALE ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP HASAN SÜZER ETNOGRAFYA MÜZESİ
|60.00 ₺
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP YESEMEK ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP ZEUGMA ÖRENYERİ
|100.00 ₺
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ
|280.00
|GİRESUN
|GİRESUN MERYEM ANA MANASTIRI
|ÜCRETSİZ
|GİRESUN
|GİRESUN MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|GİRESUN
|GİRESUNADASI(ARETİAS)
|ÜCRETSİZ
|GÜMÜŞHANE
|GÜMÜŞHANE MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|HATAY
|HATAY ÇEVLİK ÖRENYERİ
|70,00 ₺
|HATAY
|NECMİ ASFUROĞLU ARKEOLOJİ MÜZESİ
|170.00 ₺
|KAPALI
|HATAY
|HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ
|260.00 ₺
|KAPALI
|HATAY
|HATAY ŞEHİR MÜZESİ
|70,00
|KAPALI
|HATAY
|HATAY ST. PİERRE ANIT MÜZESİ
|170.00 ₺
|KAPALI
|HATAY
|HATAY ST. SİMON MANASTIRI
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|ISPARTA
|ISPARTA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|ISPARTA
|ISPARTA ULUBORLU MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ISPARTA
|ISPARTA ANTİOCHEİA ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|ISPARTA
|ISPARTA YALVAÇ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|İSTANBUL
|İSTANBUL HAVALİMANI MÜZESİ
|13 EURO
|İSTANBUL
|İSTANBUL AYASOFYA TARİHİ MÜZESİ (TAPU KADASTRO BİNASI)
|AYASOFYA MÜZESİ BİLET ÜCRETLERİ
|İSTANBUL
|İSTANBUL BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ MÜZESİ
|220.00 ₺
|KAPALI
|İSTANBUL
|İSTANBUL FETHİYE MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAPALI
|İSTANBUL
|GALATA KULESİ
|650.00 ₺
|İSTANBUL
|KIZ KULESİ
|550.00 ₺
|İSTANBUL
|TÜRBELER MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|İSTANBUL
|MEHMET AKİF ERSOY HATIRA EVİ
|ÜCRETSİZ
|İSTANBUL
|HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|İSTANBUL
|İSTANBUL GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ
|150.00 ₺
|KAPALI
|İSTANBUL
|İSTANBUL HİSARLAR MÜZESİ (RUMELİ HİSARI)
|130.00 ₺
|İSTANBUL
|İSTANBUL İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ
|210.00 ₺
|İSTANBUL
|İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ- ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ-ÇİNİLİ KÖŞK
|340.00 ₺
uzey kanadı ile
ÇiniliKöşk'
uzey kanadı ile
ÇiniliKöşk'
|İSTANBUL
|İSTANBUL ADAM MİCKİEWİCZ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|İSTANBUL
|İSTANBUL TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
|390.00 ₺
|İSTANBUL
|SİNEMA MÜZESİ (ATLAS 1948)
|75.00 ₺
|İSTANBUL
|İSTANBUL TÜRBELER MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|İZMİR
|İZMİR BERGAMA AKROPOL ÖRENYERİ
|340.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR BERGAMA ASKLEPİON ÖRENYERİ
|300.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR BERGAMA KIZILAVLU
|60.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR BERGAMA MÜZESİ
|60.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR ÇEŞME MÜZESİ
|130.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR EFES MÜZESİ
|220.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR EFES ÖRENYERİ
|700.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR EFES YAMAÇ EVLER
|320.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR AYASULUK ÖRENYERİ- ST.JEAN ÖRENYERİ
|130.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR AGORA ÖRENYERİ
|130.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ
|90.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI (TARİHİ ALSANCAK TEKEL FABRİKASI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ MÜZELERİ)
|200.00 ₺
|Tek bilet ile RESİM HEYKEL MÜZESİ de gezilebilir.
|İZMİR
|RESİM HEYKEL MÜZESİ
|200.00 ₺
|Tek bilet ileİZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI (TARİHİ ALSANCAK TEKEL FABRİKASI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ MÜZELERİ) da gezilebilir.
|İZMİR
|İZMİR ATATÜRK MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|İZMİR
|İZMİR ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|İZMİR
|İZMİR KLAROS ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|İZMİR
|İZMİR KLAZOMENAİ ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|İZMİR
|İZMİR METROPOLİS ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|İZMİR
|İZMİR TARİH SANAT MÜZESİ
|60.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR TEOS ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR BİRGİ ÇAKIRAĞA KONAĞI
|70.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR ÖDEMİŞ MÜZESİ
|60.00 ₺
|İZMİR
|İZMİR TİRE MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAPALI
|KAHRAMANMARAŞ
|GERMANİCİA MOZAİKLİ ALAN
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|KAHRAMANMARAŞ
|ELBİSTAN ŞEHİR MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAPALI
|KARAMAN
|KARAMAN MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KARAMAN
|ERMENEKMÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KARS
|KARS ANİ ÖRENYERİ
|180.00 ₺
|KARS
|KARS KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ
|60.00 ₺
|KARS
|KARS MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KASTAMONU
|KASTAMONU LİVAPAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|KASTAMONU
|KASTAMONU MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KARABÜK
|SAFRANBOLU MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAYSERİ
|KAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
|75.00 ₺
|KAYSERİ
|KAYSERİ ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAYSERİ
|KAYSERİ GÜPGÜPOĞLU KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAYSERİ
|KAYSERİ KÜLTEPE ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|KAYSERİ
|KAYSERİ YEŞİLHİSAR SOĞANLI ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|KIRIKKALE
|KIRIKKALE KESKİN SULU MAĞARA
|ÜCRETSİZ
|KIRKLARELİ
|KIRKLARELİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KIRŞEHİR
|KIRŞEHİR KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ
|70.00 ₺
|KIRŞEHİR
|KIRŞEHİR MUCUR YERALTI ŞEHRİ
|ÜCRETSİZ
|KIRŞEHİR
|KIRŞEHİR MÜZESİ
|60.00 ₺
|KİLİS
|AİDESİM ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|KİLİS
|KİLİS MÜZESİ
|60,00 ₺
|KOCAELİ
|KOCAELİ ATATÜRK VE REDİFMÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KOCAELİ
|KOCAELİ AV KÖŞKÜ SARAY MÜZESİ
|60.00 ₺
|KOCAELİ
|OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KOCAELİ
|KOCAELİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
|60.00 ₺
|KONYA
|KONYA AKŞEHİR BATI CEPHESİ KARARGAHI MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KONYA
|KONYA AKŞEHİR N.HOCA ARK.VE ETN.MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KONYA
|KONYA AKŞEHİR TAŞ ESERLER MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KONYA
|KONYA EREĞLİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|KONYA
|KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KONYA
|KONYA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KONYA
|KONYA ÇATALHÖYÜK ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|KONYA
|KONYA ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KONYA
|KONYA TAŞ VE AHŞAP ESERLERİ MÜZESİ(İNCE MİNARE )
|60.00 ₺
|KAPALI
|KONYA
|KONYA ÇİNİ ESERLERİ (KARATAY MÜZESİ)
|60.00 ₺
|KONYA
|KONYA MEVLANA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA AİZONAİ ÖRENYERİ
|70.00 ₺
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA ÇİNİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA KOSSOUTH EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA MÜZESİ
|60.00 ₺
|MALATYA
|MALATYA ARSLANTEPE ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MALATYA
|MALATYA ATATÜRK ANI EVİ VE ETNOĞRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|MALATYA
|MALATYA BEŞKONAKLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ VE GELENEKSEL MALATYA EVİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|MALATYA
|MALATYA MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAPALI
|MANİSA
|MANİSA AİGAİ ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MANİSA
|MANİSA AKHİSAR MÜZESİ VE AKHİSAR TEPE MEZARLIĞI
|60.00 ₺
|MANİSA
|MANİSA ALAŞEHİR ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MANİSA
|MANİSA MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAPALI
|MANİSA
|MANİSA SARDES ÖRENYERİ
|70.00 ₺
|MARDİN
|DARA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MARDİN
|MARDİN MÜZESİ
|90.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN ANEMURİUM ÖRENYERİ
|60,00 ₺
|MERSİN
|MERSİN ANAMUR MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|MERSİN
|MERSİN MAMURE KALESİ
|60.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|MERSİN
|MERSİN GÖZNE KALESİ
|60,00 ₺
|MERSİN
|MERSİN KANLI DİVANE ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN KIZ KALESİ (DENİZ KALESİ, KARA KALESİ, PLAJ)
|70.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN MÜZESİ
|75.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN SİLİFKE ALAHAN MANASTIRI
|ÜCRETSİZ
|MERSİN
|MERSİN SİLİFKE MÜZESİ
|60.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN SİLİFKE ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|MERSİN
|MERSİN SİLİFKE AYATEKLA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MERSİN
|MERSİN SİLİFKE CENNET CEHENNEM OBRUKLARI
|290.00 ₺
|KAPALI
|MERSİN
|MERSİN SİLİFKE ASTIM MAĞARASI
|290.00 ₺
|KAPALI
|MERSİN
|MERSİN SİLİFKE NARLIKUYU MOZAİK MÜZESİ
|60.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN SİLİFKE UZUNCABURÇ ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN TARSUS MÜZESİ
|60.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN TARSUS ST.PAUL ANIT MÜZESİ
|60.00 ₺
|MERSİN
|MERSİN TARSUS ST.PAUL KUYUSU
|60.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA BODRUM ANTİK TİYATROSU
|ÜCRETSİZ
|MUĞLA
|MUĞLA BODRUM MAUSOLEİUM ANIT MÜZESİ
|70.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ
|450.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ SERÇE LİMANI CAM BATIĞI SERGİ SALONU
|130.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA BODRUM ZEKİ MÜREN SANAT MÜZESİ
|75.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA FETHİYE AMİNTAS KAYA MEZARI
|60.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA FETHİYE GEMİLER ADASI
|70,00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA FETHİYE KADYANDA ANTİK KENTİ
|ÜCRETSİZ
|MUĞLA
|MUĞLA KAUNOS ÖRENYERİ
|70.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA FETHİYE KAYAKÖY ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA FETHİYE LETOON ÖRENYERİ
|70,00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA FETHİYE MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|MUĞLA
|MUĞLA FETHİYE PINARA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MUĞLA
|MUĞLA FETHİYE TLOS ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA MARMARİS KNİDOS ÖRENYERİ
|100.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA MARMARİS MÜZESİ
|130.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS TAŞ ESERLER MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS BEÇİN KALESİ
|60.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS UZUNYUVA ANIT MEZARI
|60.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS EUROMOS ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS HERAKLEİA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS İASSOS BALIK PAZARI MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS İASSOS ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS LABRAUNDA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MUĞLA
|MUĞLA LAGİNA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|MUĞLA
|MUĞLA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|MUĞLA
|MUĞLA SEDİR ADASI ÖRENYERİ
|300.00 ₺
|MUĞLA
|MUĞLA STRATONİKEİA ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|MUŞ
|MUŞ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|MUŞ
|MUŞ MALAZGİRT MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR ÇAVUŞİN ÖREYERİ (ÇAVUŞİN KİLİSESİ)
|60.00 ₺
|KAPALI
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ
|300.00 ₺
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR EL NAZAR KİLİSESİ
|60.00 ₺
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR GÖREME ÖRENYERİ
|480.00 ₺
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR GÜLŞEHİR AÇIK SARAY ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR GÜLŞEHİR-ST.JEAN KİLİSESİ
|60.00 ₺
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR KARANLIK KİLİSE (GÖREME)
|130.00 ₺
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ
|300.00 ₺
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR MAZI YERALTI ŞEHRİ
|70,00 ₺
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR ÖZKONAK YERALTI ŞEHRİ
|130.00 ₺
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR TATLARİN YERALTI ŞEHRİ
|ÜCRETSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR ZELVE-ÖRENYERİ
|280.00 ₺
|TEK BİLETLE 2 ÖRENYERİ GEZİLEBİLİR.
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR-PAŞABAĞLAR ÖRENYERİ
|280.00 ₺
|TEK BİLETLE 2 ÖRENYERİ GEZİLEBİLİR.
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR ÜRGÜP MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR SOBESSOS ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|NİĞDE
|NİĞDE GÜMÜŞLER MANASTIRI VE YERALTI ŞEHRİ
|60.00 ₺
|NİĞDE
|ANDAVAL ÖRENYERİ
|60.00 ₺
|NİĞDE
|NİĞDE MÜZESİ
|60.00 ₺
|ORDU
|ORDU MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|OSMANİYE
|OSMANİYE KARATEPE ASLANTAŞ MÜZESİ VE ÖRENYERİ
|70.00 ₺
|OSMANİYE
|OSMANİYE MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|OSMANİYE
|OSMANİYE KASTABALA ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|RİZE
|RİZE ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|RİZE
|RİZE MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|SAKARYA
|SAKARYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|SAMSUN
|SAMSUN BAFRA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|SAMSUN
|SAMSUN GAZİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|SAMSUN
|SAMSUN MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAPALI
|SİNOP
|SİNOP ARSLANTORUNLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|SİNOP
|SİNOP MÜZESİ
|70,00 ₺
|SİNOP
|SİNOP TARİHİ CEZAEVİ
|140.00 ₺
|KAPALI
|SİVAS
|SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ
|60.00 ₺
|KAPALI ( 01 Ekim 2023 tarihine kadar )
|SİVAS
|ATATÜRK VE KONGRE MÜZESİ
|60.00 ₺
|SİVAS
|SİVAS AŞIK VEYSEL MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE ÖRENYERİ
|450.00 ₺
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE ÖRENYERİ CANLANDIRMA MERKEZİ
|70.00 ₺
|KAPALI
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA HARRAN ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA KALESİ
|60.00 ₺
|KAPALI
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA E MOZAİK MÜZESİ
|210.00 ₺
|KAPALI
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA HALEPLİBAHÇEMÜZESİ
|210.00 ₺
|KAPALI
|ŞANLIURFA
|KARAHANTEPE ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|TEKİRDAĞ
|TEKİRDAĞ MURATLI ATATÜRK EVİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|TEKİRDAĞ
|TEKİRDAĞ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|TUNCELİ
|TUNCELİ MÜZESİ
|60.00 ₺
|TOKAT
|TOKAT ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|TOKAT
|TOKAT LATİFOĞLU KONAĞI
|ÜCRETSİZ
|TOKAT
|TOKAT MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|TRABZON
|TRABZON KÜÇÜK AYVASIL (ST. ANNA) KİLİSESİ
|ÜCRETSİZ
|TRABZON
|TRABZON MÜZESİ
|60.00 ₺
| KAPALI
|TRABZON
|TRABZON SÜMELA MANASTIRI
|450.00 ₺
|UŞAK
|UŞAK ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|UŞAK
|UŞAK BLAUNDOS ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|UŞAK
|UŞAK MÜZESİ
|60.00 ₺
|VAN
|VAN AKDAMAR ANIT MÜZESİ
|290.00 ₺
|VAN
|VAN ÇAVUŞTEPE KALESİ
|ÜCRETSİZ
|VAN
|VAN HOŞAP KALESİ
|ÜCRETSİZ
|VAN
|VAN KALESİ
|70.00 ₺
|VAN
|VAN MÜZESİ
|70.00 ₺
|YALOVA
|YALOVAATATÜRK VE ÇOCUK MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|YOZGAT
|YOZGAT MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|YOZGAT
|SARIKAYA ROMA HAMAMI
|ÜCRETSİZ
|KAPALI
|ZONGULDAK
|FİLYOS TİOS ÖRENYERİ
|ÜCRETSİZ
|ZONGULDAK
|ZONGULDAK CEHENNEMAĞZI MAĞARASI
|60.00 ₺
|ZONGULDAK
|KDZ. EREĞLİ MÜZESİ
|ÜCRETSİZ
|ZONGULDAK
|MADEN MÜZESİ
|60.00
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