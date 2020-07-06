GALATA KULESİ'NDE RESTORASYON ERTELENDİ - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kuş yuvaları nedeniyle Galata Kulesi'ndeki restorasyonun ertelendiği açıkladı. Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise restorasyonun sonbaharda yapılacağı kaydedildi.

BAKAN ERSOY: GALATA'NIN KUŞLARI İÇİN ÖZEL BİR BÖLÜM DE OLACAK

Galata Kulesi'nde başlayan restorasyon nedeniyle çevresine iskele kurulmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"GALATA, KUŞLARIN YUVASI OLMAYA DEVAM EDECEK"Vakıflar Genel Müdürlüğü de restorasyonun sonbaharda başlayacağını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, "Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel ver verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek" denildi.