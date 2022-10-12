Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı! - Son Dakika
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Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!

12.10.2022 21:23

Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir adam, metrelerce yükseklikten aşağı atlayarak yaşamını yitirdi. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen adamın kendini aşağı bıraktığı anlar, aşağıda kendisini Galata Kulesi'yle birlikte kayda alan bir genç tarafından fark etmeden video kaydına alındı.

İstanbul'da 30-35 yaşlarında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir erkek, Galata Kulesi'nin seyir terasından kendini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten düşen kişi yerde hareketsiz kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kuleden atlayan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kulenin etrafını şeritle kapattı. Üzerinde kimliğini belirleyebilecek herhangi bir belge çıkmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bazı yerli ve yabancı turistler polisin çalışmalarını izlerken bazıları da cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

AŞAĞIYA ATLADIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde intihar eden kişinin kendini aşağıya bıraktığı anlar anbean kaydedildi. Videoyu çeken kişi, Galata Kulesi'nin önünde selfie çekmek isterken, fark etmeden aşağıya atlayan kişiyi de görüntülere dahil etti.

YORUMLAR
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KÜÇÜK EV ALETLERİ YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI KÜÇÜK EV ALETLERİ YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI Seyir halindeyken alev alan tır yandı Seyir halindeyken alev alan tır yandı

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı! - Son Dakika
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