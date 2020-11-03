Galata Kulesi'nde 'Vakıf Medeniyeti' sergisi - Son Dakika

Galata Kulesi'nde 'Vakıf Medeniyeti' sergisi

03.11.2020 15:16
Galata Kulesi'nde 'Vakıf Medeniyeti' sergisi, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "1. Ezelden Vakıfız: Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" konulu yarışmada ödül alan eserler, kulenin 7. katında sergilenmeye başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "1. Ezelden Vakıfız: Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" konulu yarışmada ödül alan eserler, kulenin 7. katında sergilenmeye başladı.

Açılış etkinliği öncesindemuhabirine açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, mimarlardan oluşan bir grupla görüşmeleri esnasında böyle bir yarışmanın faydalı olacağı fikrinin ortaya çıktığını ifade etti.

Yarışmanın üç ayrı kategoride düzenlendiğini anımsatan Ersoy, "1471 başvuru yapıldı ve yaklaşık 600'ü değerlendirildi. Fotoğraflar içerisinde seçmeler yapıldı ve bu arkadaşlara ödülleri salgın tedbirleri nedeniyle ikamet ettikleri bölgedeki bölge müdürleri tarafından verildi." dedi.

Ersoy, ulusal fotoğraf yarışmasının ardından uluslararası bir fotoğraf yarışması düzenlemek için çalışmalara başladıklarını ve sürecin nisan ayında tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Fotoğrafların tarihi bir vakıf eseri olan Galata Kulesi'nde sergilenmesinin önemine dikkati çeken Ersoy, restorasyonu kısa bir süre önce tamamlanan ve 15 günde yaklaşık 55 bin kişinin ziyaret ettiği kulede daha güzel sergilerin de sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Bu topraklardan çıkmış insanların attığı imzalar var"

Jüri başkanı Coşkun Aral, yarışmanın önceki kuşakların bıraktığı mesajları içeren eserleri tanımak, bilmek, öğrenmek ve korumak amacıyla çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik düzenlendiğini kaydetti.

Gelecek sene yarışmanın uluslararası alanda yapılmasının planlandığını aktaran Aral, "Osmanlı coğrafyasında bizden öncekilerin bize bıraktıkları o eserleri hem şu anda o bölgelerde yaşayan farklı topluluklara aktarmak hem de bizim kendi insanımıza öyle değerlerin de var olduğunu bir şekilde hatırlatmak gerekiyor." diye konuştu.

Yarışmanın vakıf medeniyeti kültürünü farklı coğrafyalardaki insanlara aktarmak için önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Aral, "Osmanlı döneminde bu topraklardan çıkmış insanların attığı imzalar var. O imzaların sahiplerini anmak, eserlerini yaşatmak hem bizim borcumuz hem de bugün o bölgelerde kurulan yönetimlerin borcu." değerlendirmesinde bulundu.

"Fotoğraf sanatçısı bir kültür adamıdır"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, vakıf medeniyetinin gençlere aktarılması yönüyle yarışmanın önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Karşılık beklemeksizin "rızaen lillah" paylaşma kültürü üzerinde yükselen vakıf medeniyetinin büyük devlet anlayışının arka planındaki en güçlü faktörlerden biri olduğunu dile getiren Subaşı, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün medeniyet mirasımıza atıf yapan bir fotoğraf yarışması düzenlemesi, medeniyet tezahürlerini günlük hayata taşıyan kadrajlar için yola çıkmış olması ve bu çabalara farklı kategorilerde ilan edilen ödüller vermesi çok güzel şeyler. Projede emeği geçenlere şükran borçluyuz." ifadesini kullandı.

Jüri olarak yüzlerce fotoğrafla karşı karşıya geldiklerini ve seçmekte zorlandıklarını anlatan Subaşı, "Özellikle Genç kategorisinde ortaya konulan fotoğraflar daha bir güzeldi. Seçmede hayli zorlandığımızı itiraf etmeliyim. Bu da genç neslin fırsat verilirse bu alana ne denli güçlü yöneliş gerçekleştirebileceği konusunda fikir veriyor. Bu ise ümitlerimizi artırıyor." diye konuştu.

Subaşı, günlük hayatta yeterince fark edilemeyen çok sayıda vakıf eseri bulunduğunu, bu tür yarışmaların gençlere biraz daha dikkatli bakmayı öğrettiğini kaydetti.

Fotoğraf yarışmasının farkındalık oluşturma konusunda güzel bir vesile olduğunu vurgulayan Subaşı, "Bakmak ve görmek aynı şey değil. Yani bir bakıma objektifin arkasındaki fotoğraf sanatçısı, aslında görülmesi gereken güzellikleri insanların gözleri önüne seren, taşıyan aracı gibidir. Fotoğraf sanatçısı bir kültür adamıdır. Her bakışın arkasında bir altyapı vardır. Kültürel derinlik şüphesiz yakalayıcı bakışı, yani sonuç itibarıyla görebilmeyi sağlar. Öyle fotoğraflar vardır ki her biri yüzlerce sayfa kitaba bedeldir." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından jüri üyeleri, katılımcılar ve Galata Kulesi'ni gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler sergilenen fotoğrafları inceledi.

Fotoğraf yarışması 3 kategoride düzenlendi

"1. Ezelden Vakıfız: Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" konulu fotoğraf yarışmasının Coşkun Aral'ın başkanlık ettiği jürisinde Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Merih Akoğul, Kamil Fırat, Abdüsselam Ferşatoğlu ve Ümit Bektaş yer aldı.

Sonuçları eylül ayında açıklanan yarışmanın kazananları, çocuk kategorisinde "Bezmialem Valide Sultan Ödülü", genç kategorisinde "Fatih Sultan Mehmet Han Ödülü" ve yetişkin kategorisinde "Mimar Sinan Ödülü"nün sahibi oldu.

Türkiye genelindeki fotoğraf severlerin objektiflerini vakıf medeniyetine doğrultmalarının amaçlandığı yarışmanın kazanan fotoğraflarına "www.benimobjektifimdenvakif.com" sayfasında da yer verildi.

Galata Kulesi'nde 'Vakıf Medeniyeti' sergisi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Coşkun Aral, Subaşı, Galata, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Galata Kulesi'nde 'Vakıf Medeniyeti' sergisi - Son Dakika Magazin


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