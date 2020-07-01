Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması böyle görüntülendi - Son Dakika

Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması böyle görüntülendi
Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması böyle görüntülendi -Vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti İstanbul'un sembol mekanlarından olan ve müzeye dönüştürülen Galata Köprüsü'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi.
Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması böyle görüntülendi
-Vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti
İSTANBUL - İstanbul'un sembol mekanlarından olan ve müzeye dönüştürülen Galata Köprüsü'ndeki restorasyon çalışması havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'nin müze olacağını açıklamıştı. Kulenin restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan restorasyon çalışmasının yaklaşık 2.5 ayda bitmesi planlanıyor. Bazı vatandaşlar çalışmalara rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti. Yapılan çalışma havadan görüntülendi. Görüntülerde, iskelenin bir bölümün kurulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:28 Kaynak: İHA
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