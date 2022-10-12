GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

12.10.2022 17:23

GALATA Kulesi'nden atlayan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

GALATA Kulesi'nden atlayan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. 30-35 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi seyir terasında meydana geldi. İddiaya göre, 30-35 yaşlarında, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir erkek, kulenin seyir terasından kendini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten düşen kişi yerde hareketsiz kaldı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kuleden atlayan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kulenin etrafını şeritle kapattı. Üzerinde kimliğini belirleyebilecek herhangi bir belge çıkmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bazı yerli ve yabancı turistler polisin çalışmalarını izlerken bazıları da cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

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