Galata Kulesi'nin gün batımıyla birleşen manzarası mest etti
1 saat önce
İstanbul'un sembol yapılarından ve dünyanın en eski kulelerinden birisi olan Galata Kulesi'nin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
'un sembol yapılarından ve dünyanın en eski kulelerinden birisi olan Galata
Kulesi'nin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı. Mest eden manzara havadan da görüntülendi.
Gün batımında oluşan eşsiz manzara eşliğinde Galata Kulesi havadan görüntülendi. Kızıla bürünen gökyüzünün etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzünün yansımasıyla Haliç
'in mavi suları da kırmızıya büründü. Bir çok fotoğrafçı o anları Galata Kulesinden görüntüledi. Galata Kulesinin en üst ucunda duran bir kuş ise ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.
(Ahmet Faruk
Sarıkoç/İHA)
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