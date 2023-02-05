GALATA KULESİ'NİN KORKULUKLARI FIRTINADA HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

GALATA KULESİ'NİN KORKULUKLARI FIRTINADA HASAR GÖRDÜ

05.02.2023 23:13
GALATA KULESİ'NİN KORKULUKLARI FIRTINADA HASAR GÖRDÜ

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu.

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu. İtfaiye ekipleri tarafından halatlarla korkuluklar bağlanırken, Galata Kulesi'nin çevresinde önlem alındı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına ve kar yağışı nedeniyle Galata Kulesi'nin 8. katında yer alan seyir terasında bulunan demir korkuluklar koptu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Galata Kulesi'nden sarkan demir parçaları halatlarla sabitlendi. Fırtına nedeniyle demirlere müdahale edilemezken, bağlanan demir parçalarının hava şartlarının elverişli olması durumunda alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İstanbul teyakkuzda! Fırtına şiddetini artırdı, Galata Kulesi güvenlik çemberine alındı İstanbul teyakkuzda! Fırtına şiddetini artırdı, Galata Kulesi güvenlik çemberine alındı Kocaeli'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor Kocaeli'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor Küçükçekmece'de çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü Küçükçekmece'de çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü

İtfaiye, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GALATA KULESİ'NİN KORKULUKLARI FIRTINADA HASAR GÖRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:01 Demirtaş'tan muhalefete 'samimi' çağrı: Ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun
22:55 İstanbul teyakkuzda! Fırtına şiddetini artırdı, Galata Kulesi güvenlik çemberine alındı
23:05 Türkiye beyaza büründü! Kar etkisini iyice gösterdi, İstanbul ve Ankara dahil 40 ilde eğitime ara verildi
23:02 Galatasaray'dan 22 milyon euroluk çılgın transfer! İtalyanlar Zaniolo müjdesini verdi
22:56 Son Dakika: Konyaspor-Fenerbahçe maçında yeni gelişme! Önce ertelendi, şimdi oynanması gündemde
22:51 CHP'li Yaşar Okuyan canlı yayında Akşener'i tehdit etti, ortalık karıştı! Kılıçdaroğlu devrede
22:32 İki polisin yerde savunmasız yatan kişiye vurduğu görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı
22:33 Galatasaraylıların yüreği kan ağlıyor! Muslera koltuk değnekleriyle zor yürüyor
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da konsoloslukların kapatılmasına tepki: Kabine'de gerekli kararları alacağız
21:58 Mertens, Trabzonspor maçında nasıl geri döndüklerini tek cümleyle özetledi: Sakin kaldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 01:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: GALATA KULESİ'NİN KORKULUKLARI FIRTINADA HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement