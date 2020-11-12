Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı - Son Dakika

Galata Kulesi'nin üç boyutlu figürünün resmedildiği merdiven kullanıma açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılışta, Beyoğlu'nun bir tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu, zaman içerisinde bir turizm ve üniversiteler şehri haline geldiğini söyledi.

Üniversitelerle iş birliği yaparak Beyoğlu'nun sanat ve kültür yönünü ön plana çıkaracak çalışmalara imza attıklarını belirten Yıldız, bu kapsamda ilçenin merdiven ve kör duvarlarının uluslararası sanatçılar ve üniversite öğrencileri tarafından boyandığını ifade etti.

Galata Üniversitesi öğrencilerinin, Ukraynalı sokak sanatçısı Alex Maksiov'la beraber bu çalışmayı bir merdivende başarılı şekilde uyguladığını vurgulayan Yıldız, "Alex, Beyoğlu'nun kimliğini çok iyi kavradığını ortaya koydu. Tarihi Galata'yı, Galata evlerini buradaki merdivenlere nakşetti. Gerek aşağıdan gerek yukarıdan Galata Kule'mizi nakşetmek suretiyle Hazerfen'i nakşetmek suretiyle Beyoğlu'nun Galata'ya mahsus objelerini buraya yerleştirmek suretiyle bu kimliği öne çıkarttı." diye konuştu.

Yıldız, sanat, müzik ve resim ruhunu, kültürün her noktasını Beyoğlu'nun her noktası ile buluşturacaklarını kaydetti.

Açılışa, Yıldız'ın yanı sıra Galata Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Bulut, Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel ve yetkililer katıldı.