Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı - Son Dakika

Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı

12.11.2020 12:27
Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı, System.String[]

Galata Kulesi'nin üç boyutlu figürünün resmedildiği merdiven kullanıma açıldı.

Galata Kulesi'nin üç boyutlu figürünün resmedildiği merdiven kullanıma açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılışta, Beyoğlu'nun bir tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu, zaman içerisinde bir turizm ve üniversiteler şehri haline geldiğini söyledi.

Üniversitelerle iş birliği yaparak Beyoğlu'nun sanat ve kültür yönünü ön plana çıkaracak çalışmalara imza attıklarını belirten Yıldız, bu kapsamda ilçenin merdiven ve kör duvarlarının uluslararası sanatçılar ve üniversite öğrencileri tarafından boyandığını ifade etti.

Galata Üniversitesi öğrencilerinin, Ukraynalı sokak sanatçısı Alex Maksiov'la beraber bu çalışmayı bir merdivende başarılı şekilde uyguladığını vurgulayan Yıldız, "Alex, Beyoğlu'nun kimliğini çok iyi kavradığını ortaya koydu. Tarihi Galata'yı, Galata evlerini buradaki merdivenlere nakşetti. Gerek aşağıdan gerek yukarıdan Galata Kule'mizi nakşetmek suretiyle Hazerfen'i nakşetmek suretiyle Beyoğlu'nun Galata'ya mahsus objelerini buraya yerleştirmek suretiyle bu kimliği öne çıkarttı." diye konuştu.

Yıldız, sanat, müzik ve resim ruhunu, kültürün her noktasını Beyoğlu'nun her noktası ile buluşturacaklarını kaydetti.

Açılışa, Yıldız'ın yanı sıra Galata Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Bulut, Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel ve yetkililer katıldı.

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Turizm, Galata, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi         
11:35
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası         
11:03
Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor         
10:55
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 12:41:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei