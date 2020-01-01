GALATA KULESİ ÖNÜNDE YENİ YILIN İLK EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel GALATA KULESİ ÖNÜNDE YENİ YILIN İLK EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika

GALATA KULESİ ÖNÜNDE YENİ YILIN İLK EVLİLİK TEKLİFİ

6 saat önce

2020 yılı Galata Kulesi önünde coşkuyla karşılandı.

GALATA KULESİ ÖNÜNDE YENİ YILIN İLK EVLİLİK TEKLİFİ, System.String[]

2020 yılı Galata Kulesi önünde coşkuyla karşılandı. Bir kişi, kız arkadaşına saat 00.00'da Galata Kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifinde bulundu.

Galata Kulesi çevresinde yeni yıl coşkuyla karşılanırken saat 00.00'da bir kişi, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Galata Kulesi önünde yapılan evlilik teklifine "evet" yanıtı gelince evlilik teklifinde bulunan kişi tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıp sarıldı. Çevredekiler o dakikalarda genç çifti alkışladı.

Görüntü Dökümü

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-Galata Kulesi çevresinden görüntü

-Evlilik teklifi sevinci

-Detay görüntüler


- İstanbul
Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:50 Kaynak: DHA
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