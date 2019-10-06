Son Dakika Haberleri: Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı 1
Son Dakika Güncel Haber

Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı 1

1 saat önce

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı Çalışkan-Hüseyin ÇOŞKUN İstanbul DHADünya genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor.

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı Çalışkan-Hüseyin ÇOŞKUN İstanbul DHA

Dünya genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor. Çocuk felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Türkiye'de çocuk felci olarak bilinen ve dünyada 17 milyon kişinin taşıdığı Serebral Palsi hastalığı nedeniyle bugün dünya genelinde Serebral Palsi Günü olarak kutlanıyor. Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin yeşil ışıkla aydınlatıldığını gören yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı 1

İstanbul, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor
Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğularak can verdi Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 23:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]