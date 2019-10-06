Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı
1 saat önce
DÜNYA genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:39 Kaynak: DHA
DÜNYA genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor. Çocuk felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata
Kulesi, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim
Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı. Türkiye
'de çocuk felci olarak bilinen ve dünyada 17 milyon kişinin taşıdığı Serebral Palsi hastalığı nedeniyle bugün dünya genelinde Serebral Palsi Günü olarak kutlanıyor. Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bugün Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin yeşil ışıkla aydınlatıldığını gören yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
- İstanbul
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