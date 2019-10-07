Son Dakika Haberleri: Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı
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Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı

1 saat önce

DÜNYA genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor.

Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı, System.String[]

DÜNYA genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor. Çocuk felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Türkiye'de çocuk felci olarak bilinen  ve dünyada 17 milyon kişinin taşıdığı Serebral Palsi hastalığı nedeniyle bugün dünya genelinde Serebral Palsi Günü olarak kutlanıyor. Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin yeşil ışıkla aydınlatıldığını gören yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

- İstanbul

Fatih Sultan, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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