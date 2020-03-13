Galata Kulesi ve meydanı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galata Kulesi ve meydanı dezenfekte edildi - Son Dakika

Galata Kulesi ve meydanı dezenfekte edildi

6 saat önce

Galata Kulesi ve meydanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Galata Kulesi ve meydanı dezenfekte edildi, System.String[]

Galata Kulesi ve meydanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Beyoğlu Belediyesince ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini engellemek amacıyla kurulan Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özel koruma kıyafetli ve maskeli ekiplerce, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ve meydanında dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Ekipler, Galata Kulesi'nin çevresindeki çeşmeyi, duvar diplerini, çiçekleri ve yolu ilaçladı. Meydanda bulunan vatandaşların ilaçlama anını telefonlarına kaydettiği görüldü.

Çalışmaların, koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

Beyoğlu, Türkiye, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu

Son Dakika Haberleri
02:30 AK Partili Metin Yavuz; "Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar ulaşabilir"
02:27 Antalya'da Cuma namazında camiler doldu taştı
02:21 Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
02:16 - Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı
02:14 İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 02:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galata Kulesi ve meydanı dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]