Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Bomba paniği yaşandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Bomba paniği yaşandı

02.01.2023 00:25

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınında hareketli anlar yaşandı. Bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler polise haber verdi. Polis ekiplerinin şüpheli çanta etrafına emniyet şeridi çektiği sırada akli dengesi yerinde olmayan biri, "Ben bunu açarım, sıkıntı yok" deyip çantayı fırlattı. Vatandaşlar bomba paniği ile büyük bir korkuyla kaçmaya başladı. Ekiplerin kontrollü patlatması sonrası çantada cips ve kağıt havlu olduğu anlaşıldı.

Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi'nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

"BEN BUNU AÇARIM" DİYİP ÇANTAYI FIRLATTI

Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen bir kişi, güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti. "Ben bunu açarım, sıkıntı yok." diyen kişi, polis ekiplerinin engellemelerine rağmen çantayı alarak yaklaşık 10 metre ileriye fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş ekip otosuna bindirildi.

VATANDAŞLAR BOMBA PANİĞİYLE KAÇTI

Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan vatandaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

ÇANDATAN CİPS VE KAĞIT HAVLU ÇIKTI

Çantayı fırlatan kişi polis tarafından uzaklaştırılırken, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan çantadan cips ve kağıt havlu çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından caddedeki vatandaşlar, polis ekiplerini alkışladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Bomba paniği yaşandı - Son Dakika

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