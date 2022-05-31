Galata Kulesi Yakınlarında Bir Kişinin Kendisini Yakması ile İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Galata Kulesi Yakınlarında Bir Kişinin Kendisini Yakması ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

31.05.2022 22:33
Galata Kulesi Yakınlarında Bir Kişinin Kendisini Yakması ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan Galata Kulesi yakınlarında bir kişi kendisini yaktı. İstanbul Valiliği, “Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır. Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde bulunan Galata Kulesi yakınlarında bir kişi kendisini yaktı. İstanbul Valiliği, "Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır. Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde bulunan Galata Kulesi yakınlarında bir kişi, bugün akşam saatlerinde kendisini yaktı.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili şu açıklalayı yaptı:

"Bugün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P adlı şahıs, üzerine döktüğü yanıcı madde ile kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır.

Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Galata Kulesi Yakınlarında Bir Kişinin Kendisini Yakması ile İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika


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